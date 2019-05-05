10 хороших книг, которые можно прочитать за выходные

Водолазкин, Некрасова, Кинг, Уоллс, Варламов, Иванов, Даррелл, Озеки, Мэнсон, Гэлбрейт.



«Первые майские» подходят к концу, но у нас в запасе есть еще и «вторые майские» - 4 выходных дня. Так как сами мы не выпускали бы книгу из рук, если б было можно, то подозреваем, что у нас немало братьев по разуму. Именно для них мы подготовили это послание – список книг, которым вполне можно уделить внимание в свободные дни. Нашим консультантом в подборе литературы выступила Дина Кюнбергер, заведующая отделом развития инноваций и связей с общественностью Липецкой Областной научной библиотеки.



Евгений Водолазкин, «Брисбен»



Если уж читать Водолазкина, то стоит начинать с бестселлеров «Лавр» и «Авиатор», даже трудно сказать, какой из этих двух книг следует отдать приоритет. В романе «Лавр» травник Арсений, живущий в Древней Руси, проходит полный испытаний путь странствующего врача, пока не становится монахом-отшельником по имени Лавр. В романе «Авиатор» ровесник века Иннокентий Платонов просыпается на больничной койке в 1999 году и ничего о себе не помнит. Несмотря на «путешествие во времени» главного героя, роман фантастическим не назовешь.



Если вы еще сомневаетесь, читать ли Водолазкина, заметим, что огромное количество литературных премий плохой писатель просто не смог бы собрать: «Большая книга», «Ясная поляна», «НОС», «Писатель XXI века» и Премии им. Аркадия и Бориса Стругацких, и еще целый ряд.



Новая книга Евгения Водолазкина «Брисбен» - о музыканте Глебе Яновском, который на пике успеха теряет возможность выступать из-за болезни. Он ищет иной смысл жизни, новую точку опоры. В этом ему помогает прошлое — он пытается собрать воедино воспоминания о киевском детстве в семидесятые, юности в Ленинграде, настоящем в Германии и снова в Киеве уже в двухтысячные.



Цитата:



«Когда на первом уроке классная руководительница Леся Кирилловна спросила, как по-украински будет камыш, ответ знали только деревенские. Очерет, произнес ученик по фамилии Бджилка. Очэрэт, зачарованно прошептал Глеб. Он с горечью подумал, что среди людей, знающих такие волшебные слова, ему делать нечего. Он обречен плестись в хвосте и восхищаться теми, кто впереди. Глеб, однако, ошибся. За все последующие годы Бджилка не дал больше ни одного правильного ответа: очерет был его звездным часом».



Джеральд Даррелл «Пикник и прочие безобразия»



Известного английского биолога и писателя Джеральда Даррелла все знают по огромной серии книг о животных. Даррел – это как наш Николай Дроздов, только англичанин и родился в Индии.



Дина Кюнбергер рекомендует поинтересоваться книгой «Пикник и прочие безобразия»: это несколько рассказов, из которых особых восторгов читателей заслужил последний – «Переход». Говорят, Даррел во всех произведениях верен себе – пишет с юмором и не нудит даже когда описывает животных. В рассказе «Переход» он неожиданно ударяется в мистицизм, отчего произведение не становится менее увлекательным.



Цитата:



«- Вот! - удовлетворенно выдохнул он. - Когда я прочел это, сразу подумал о тебе. Нашел среди купленных мною книг из личной библиотеки старого доктора Лепитра, бывшего одно время тюремным врачом в Марселе. До сих пор не пойму - мистификация это или правда.



Открыв тетрадь, я увидел на внутренней стороне обложки черный экслибрис - три кипариса и солнечные часы над выведенными готическим шрифтом словами: «Экс Либрас Лепитр». Страницы были исписаны дивным каллиграфическим почерком; выцветшие чернила приобрели ржаво-коричневый оттенок».



Алексей Иванов, «Пищеблок»



«Пионерский ужастик» - так можно кратко охарактеризовать это произведение от автора книги «Географ глобус пропил».



В описании книги читаем: «Жаркое лето 1980 года. Столицу сотрясает Олимпиада, а в небольшом пионерском лагере на берегу Волги всё тихо и спокойно. Пионеры маршируют на линейках, играют в футбол и по ночам рассказывают страшные истории; молодые вожатые влюбляются друг в друга; речной трамвайчик привозит бидоны с молоком, и у пищеблока вертятся деревенские собаки. Но жизнь пионерлагеря, на первый взгляд безмятежная, имеет свою тайную и тёмную сторону. Среди пионеров прячутся вампиры. Их воля и определяет то, что происходит у всех на виду».

Вампиризм и омертвевшая советская идеология, украшенная ритуалами – чем они родственны и что из этого более выморочно?



Цитата:



«– Однажды ночью, – приглушив голос, продолжал вожатый, – какие-то пионеры из нашего лагеря сбежали от вожатых, взяли камни и разбили барабанщика на куски. Утреннее солнце осветило кучу обломков. Пришли рабочие, собрали обломки и увезли на свалку. И никто не увидел, как плачет девочка с горном. Она теперь навсегда осталась одна, без своего любимого.



Мальчишки на койках пристыженно молчали. Понятно, почему: каждый из них не раз прикидывал, как расколотить гипсовую горнистку. Не со злости, конечно, а так, из праздного озорства.



– Но девочка не простила гибели мальчика. Она решила отомстить. И теперь по ночам она спрыгивает с постамента и ходит по лагерю, разыскивая тех, кто разрушил барабанщика. И если встретит в лагере кого-нибудь после отбоя, то без всякой жалости задушит каменными руками».



Рут Озеки, «Моя рыба будет жить»



Сюжет книги: писательница по имени Рут однажды находит на берегу моря ланчбокс с символикой «Hello Kitty», вынесенный на берег океана после цунами 2011 года. В коробке женщина находит коллекцию удивительных предметов, а также дневник 16-летней Наоко из Токио. Девочка из неблагополучной семьи описывает свои беды: одноклассники издеваются над ней, она одинока. Она находит спасение в рассказах о своей прабабушке, прожившей больше ста лет буддийской монахине. Эти рассказы неожиданно начинают влиять на жизнь незнакомых ей людей, в том числе и Рут, нашедшей дневник.



По некоторым отзывам читателей, в книге слишком много боли и описаний жестокости. Многие видят в этом «японскость» книги. Именно в описании преодоления ужасов жизни некоторые находят для себя вдохновение. Самый «вдохновляющий» персонаж книги – именно бабушка-монахиня.



Цитата:



«Меня зовут Нао, и я – временное существо. Ты знаешь, что такое временное существо? Ну, если ты дашь мне минутку, я объясню.



Временное существо – это кто-то, кто существует во времени: ты, я, любой, кто когда-либо жил или будет жить. Я, например, сижу сейчас в кафе французских горничных на Акибахаре, в Городе Электроники, и слушаю печальный французский шансон, который играет где-то в твоем прошлом, которое одновременно – мое настоящее. И я думаю о тебе – как ты там, где-то в моем будущем? И если ты это читаешь, ты, наверно, тоже думаешь обо мне».



Евгения Некрасова, «Калечина-Малечина»



Об этой книге в двух словах и не расскажешь. Пожалуй, ее можно порекомендовать прочесть всем родителям – может, тогда несчастных детей на свете станет меньше.



Десятилетняя Катя живет в маленьком городке, ее родители каждый день ездят на электричке в большой богатый город Гулливерск – они там работают. Катя чудовищно одинока: она плохо учится и не посещает внешкольных кружков, потому что сильно устает от людей – из-за этого родители ее стыдятся. Школа для нее – сущий ад: «учительницезавр» говорит на непонятном языке, столбики примеров рассыпаются, другие невыросшие над Катей смеются и жестоко травят. Любимое занятие Кати – изучать потеки от заливов на потолке в своей комнате и фантазировать.



Однажды, когда Катя, доведенная до крайности, решает совсем уйти в потусторонний мир, ее вдруг спасает совершенно неожиданное существо – Кикимора.



Цитата:



«Мел неуклюже лёг в руку, учительница принялась диктовать: «Последняя туча рассеянной бури, одна ты несёшься по ясной лазури». Катя принялась выводить недоразвитые буквы. Когда она перешла на «одна ты несёшься» — раздался смешок и ещё какие-то гигики. На «одна ты наводишь унылую тень…» весь список третьего «Д», не считая не пришедшего из-за ангины Архипова, принялся смеяться. Вероника Евгеньевна сдерживала смех, заговорщически прикладывала палец ко рту и подмигивала всему классу.



Стивен Кинг, «Как писать книги: мемуары о ремесле»



Самая необычная и, пожалуй, едва ли не самая интересная книга Стивена Кинга. В ней он честно и даже подчас чересчур прямолинейно, не стесняясь в выражениях, описал свое детство, юность и путь к писательской славе. В этой книге «король ужасов» рассказывает и о пачке отказов в публикации, полученной из разных журналов, и о своем алкоголизме, и о своей жене Табите, и о том, как его буквально достали с того света, когда его сбил шальной автобус. И еще: в этих мемуарах он действительно учит, как писать книги – как найти свой стиль и свою тематику, где печататься и так далее.



Цитата:



«Закончив рассказ, я отдал его маме. Она села в гостиной, отложила роман, который читала, и прочла рассказ за один присест. Я могу твердо сказать, что он ей понравился - она смеялась там, где надо было, - но не знаю, было это потому, что она меня любила и хотела, чтобы я думал, будто рассказ хороший, или потому что он был хороший на самом деле.



- Это ты ниоткуда не переписывал? - спросила она, закончив читать. Я сказал, что нет, не переписывал. Тогда она сказала, что рассказ достаточно хорош, чтобы его напечатали в книжке. Никогда ни от каких ее слов я не был счастливее».



Марк Мэнсон, «Тонкое искусство пофигизма»



Это не книга для саморазвития, а скорее, ироничная реакция на нынешнюю моду на такую литературу. В очень интересной и забавной форме Марк Мэнсон доказывает, что избежать трудностей на жизненном пути невозможно, что житейские тяготы придают существованию больше смысла, чем их отсутствие, что разумный и трезвый подход к жизни приносит больше счастья людям, чем бесконечные поиски счастья. Свое повествование Мэнсон иллюстрирует очень убедительными примерами из реальной жизни. Книга не претендует на статус научного труда и читается очень легко.



Цитата:



«То ли дело раньше. У дедушки было паскудно на душе, но он говорил себе: «Черт возьми, я чувствую себя как коровья лепешка. Но такова жизнь. Пойду разгребать сено».



Роберт Гэлбрейт, «Смертельная белизна»



Английская писательница Джоан Роулинг в свободное от жизнеописания Гарри Поттера время пишет детективы под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Герой этой серии книг – частный детектив Корморан Страйк. В этих детективах Джоан порезвилась от души, густо намешав странных изощренных убийств, грязных тайн, психических ненормальностей разного рода и добавив трогательную любовную линию, переходящую из романа в роман. Для выходных или отпуска – в самый раз, если вы любите детективы.



Цитата:



«На взгляд Страйка, парню, застывшему посреди приемной, было лет двадцать пять. Темные волосы неряшливыми прядями свисали на худое, грязное лицо, но не могли скрыть ввалившихся горящих глаз. Джинсы, футболка, толстовка с капюшоном – все было грязное, кожаный верх одной кроссовки отставал от подошвы.



– Я видел, как ребенка убили, – сообщил парень. – Задушили».



Алексей Варламов, «Душа моя Павел»



1980 год. Павел Непомилуев, юноша из закрытого секретного городка, где люди живут практически как при коммунизме, приезжает в Москву, чтобы поступить в университет. Более советского человека, чем Паша, трудно найти – он верит, что живет в самой прекрасной стране в мире. Но попав «на картошку» и познакомившись со студентами-старшекурсниками, он понимает, что страны своей не знает совсем.



Цитата:



«Под угрозой самого ужасного наказания жители Пятисотого не имели права никому, даже самым близким родственникам, рассказывать о том, где живут и работают. А самым страшным наказанием стало бы для них изгнание, потому что жилось в таинственном городе так хорошо, как, наверное, нигде в прекрасной Пашиной стороне. В этом городе было не страшно ходить по улицам и днем и ночью, родители повсюду отпускали детей и никто не закрывал двери на ключ, а жили каждый в своей квартире и что такое общая кухня – не знали; магазины в Пятисотом изобиловали продуктами и товарами, которых за стеной не видали; здесь были просторные чистые улицы и бульвары, прекрасные школы, библиотеки, бассейны, спортивные залы, во Дворце науки выступали умнейшие люди и проходили великолепные любительские концерты».



Джанетт Уоллс, «Дикие лошади»



На бумажных изданиях этой книги обязательно есть пометка «от автора бестселлера «Замок из стекла». Действительно, писательница Джанетт Уоллс прославилась на весь мир пронзительным рассказом о своем детстве. Ее родители-нонконформисты мечтали о вольной жизни «вне системы», они обеспечивали своих детей книгами, но забывали покормить и одеть, как следует. Несмотря на странное, нищее, голодное, кочевое детство, все четверо детей из семьи Уоллс выросли приличными людьми. Став писательницей, Джанетт Уоллс отдает должное своей бабушке Лили Кейси Смит – посвящает ей роман. Это вдохновляющее повествование о судьбе необыкновенно сильной женщины – очень интересно будет почитать тем, для кого Америка – это лишь автострады, небоскребы и Голливуд. Объездка мустангов, управление хозяйством на ранчо, работа учительницей в глухих уголках старой Америки, пилотирование первых в мире самолетов –этажерок – Лили Кейси Смит сумела сделать свою жизнь необычной и наполненной. У нее есть чему поучиться – трезвому и здравому отношению к жизни.



Цитата:



«Во время их отсутствия я вела размеренную жизнь на ранчо. Здесь всегда было работы больше, чем человек в состоянии сделать за день, поэтому я выработала для себя несколько простых правил. Я не занималась бесконечной уборкой. Раз и навсегда я решила для себя, что я не служанка. Аризона — место довольно пыльное, но от небольшого количества пыли никто еще не умирал. Я была уверена, что идеал домохозяек, заключающийся в том, что в доме все должно блестеть и сиять, явно не для меня. Более того, я считала чистоту излишней. Все, кто работает на земле, быстро пачкаются, а во время жизни в Чикаго я насмотрелась на далеко не лучших людей, которые жили в идеальной чистоте. Каждые несколько месяцев я со скоростью вихря убиралась в доме, и старалась делать это как можно быстрее, чтобы уложиться за один день».



Мы желаем вам интересных и содержательных выходных!

