Пожарные за сутки спасли от огня три частных дома, квартиру, гараж и надворную постройку

В регионе зарегистрировано шесть пожаров.

Ночью 23 апреля в Ельце по улице 1-й Станционной загорелся жилой дом и надворная постройка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Огонь повредил 40 квадратных метров чердачного помещения дома и уничтожил сарай. В то же время пожарные смогли вовремя локализовать пламя и отстоять два соседних жилых дома и одну надворную постройку.Уже днем в Грязях на улице Розы Люксембург в пожаре была повреждена кровля и внутренняя отделка жилого дома. Прибывшие расчеты отстояли соседний дом и гараж. В Липецке на улице Жуковского на балконе квартиры в пятиэтажке на одном квадратном метре сгорели вещи. В селе Хворостянка от огня пострадал двухквартирный дом. В одной из половин повреждена внутренняя отделка и вещи на 25-ти квадратных метрах.Также за сутки пожарные дважды тушили мусор на открытой площади.