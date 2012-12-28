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Пожарные за сутки спасли от огня три частных дома, квартиру, гараж и надворную постройку
Происшествия
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18 минут назад
Пожарные за сутки спасли от огня три частных дома, квартиру, гараж и надворную постройку
В регионе зарегистрировано шесть пожаров.
Огонь повредил 40 квадратных метров чердачного помещения дома и уничтожил сарай. В то же время пожарные смогли вовремя локализовать пламя и отстоять два соседних жилых дома и одну надворную постройку.
Уже днем в Грязях на улице Розы Люксембург в пожаре была повреждена кровля и внутренняя отделка жилого дома. Прибывшие расчеты отстояли соседний дом и гараж. В Липецке на улице Жуковского на балконе квартиры в пятиэтажке на одном квадратном метре сгорели вещи. В селе Хворостянка от огня пострадал двухквартирный дом. В одной из половин повреждена внутренняя отделка и вещи на 25-ти квадратных метрах.
Также за сутки пожарные дважды тушили мусор на открытой площади.
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