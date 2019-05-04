В день рождения главного тренера «Металлург» решился на «мокрое дело»

Под проливным дождем липчане обыграли «Строгино» - 1:0.

Липецкий «Металлург» сегодня на своем поле победил столичное «Строгино» - 1:0.

Матч проходил в особенный день – именно 4 мая 52 года назад на свет появился главный тренер Сергей Машнин. Есть даже такой футбольный анекдот про тренера, который в свой день рождения просил у подопечных порадовать его победой, а они ему в ответ: «Поздно, тренер. Мы вам уже галстук купили».

Но в жизни «сталевары» сегодня продемонстрировали отменные бойцовские качества и заслуженно выиграли. Хотя ситуация была непростой – из-за перебора желтых карточек отсутствовал основной полузащитник Андрей Овчинников, а из-за травмы, полученной еще в прошлом матче с «Торпедо» - голкипер Иван Скрипник, который до этого бессменно защищал ворота «красно-черных» в чемпионате.





Скрипник на стадионе с повязкой пред матчем.

Пост «№1» в итоге занял Михаил Алфимов, которому до этого тренеры доверяли только кубковые игры. Как рассказал GOROD48 Алфимов, перед игрой он ужасно волновался. Но сыграл потрясающе! Именно его должны благодарить болельщики и партнеры по команде за то, что «Строгино» не открыло счет в самом начале матча. Уже на 2-й минуте игрок гостей головой бил в упор по нашим воротам, и Михаил в каком-то невероятном тигрином прыжке умудрился в последнее мгновение перевести мяч на угловой.

На 7-й минуте форвард гостей Михаил Погорелов выскакивал практически один на один с нашим вратарем, и Алфимов вновь стеной встал на пути удара в упор.

В это время стадион уже буквально переживал стихийное бедствие – ливень стоял такой, что игра со стороны виделась, как будто в пелене. «Металлург» к тому же в первом тайме играл и против сильнейшего ветра, дувшего в лицо (во втором тайме стихия успокоилась, поэтому «Строгино» на нашем месте не оказалось). И все же липчане сумели забить. На 23-й минуте защитник Глеб Подковыров со средней дистанции переправил мяч в ворота, забив уже свой 3-й гол в сезоне (и 2-й – в весенней части).

В следующий раз «сталевары» по-настоящему угрожали чужим воротам уже во втором тайме – Евгений Фролов после углового бил головой, но начеку оказался вратарь Николай Скопцов.

Второй тайм был буквально соткан из борьбы на любом сантиметре футбольного поля, а конструктивных действий было немного. Поэтому как бы это парадоксально не прозвучало в отчете: на мокром поле «Металлург» умело «засушил» игру.

А в конце игры на замену вышел полузащитник Сергей Белоусов – еще один именинник, родившийся 4 мая. Такой праздничный выдался день у «Металлурга» - победа и сразу два дня рождения. Впрочем, время для торжеств еще не наступило. Наш главный преследователь в борьбе за 3-е место брянское «Динамо» сегодня дома нанес первое (!) в сезоне поражение столичному «Торпедо» - 3:0. Так что «бело-голубые» продолжают наступать на пятки, отставая на два очка.

Следующий матч «Металлург» проводит в субботу, 11 мая, в Белгороде с «Салютом». И там тоже некуда будет отступать.