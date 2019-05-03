Происшествия

33 минуты назад

Полицейские задержали грабителя из парка

351
#грабеж
Полицейские задержали грабителя из парка

В Ельце полицейские задержали подозреваемого в нападении на 28-летнего горожанина. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 24 апреля в Петровском парке на берегу реки Быстрая Сосна на мужчину напали и отняли сотовый телефон.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств 29-летний местный житель.

По факту грабежа возбуждено и расследуется уголовное дело.
351
#грабеж

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