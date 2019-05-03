Полицейские задержали грабителя из парка

В Ельце полицейские задержали подозреваемого в нападении на 28-летнего горожанина.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 24 апреля в Петровском парке на берегу реки Быстрая Сосна на мужчину напали и отняли сотовый телефон.



Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств 29-летний местный житель.



По факту грабежа возбуждено и расследуется уголовное дело.