Общество

сегодня, 12:25

За мусор на кладбище глава сельского поселения оштрафован на 10 000 рублей

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#мусор
За мусор на кладбище глава сельского поселения оштрафован на 10 000 рублей

В  ходе выездного приема  к прокурору Воловского района обратилась жительница села Гатище с жалобой на стихийные свалки вокруг кладбища. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, на кладбище не оказалось ни площадок для мусоросборников, ни самих мусорных контейнеров из-за чего и образовались свалки.

Прокурор возбудил в отношении главы сельского поселения дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.1 КоАП ЛО  (несоблюдение требований к планировке и содержанию территории общественных кладбищ), по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.

 

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#мусор

Комментарии (3)

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цирк

27 минут назад
по моему мнению, в связи с ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ ВЫБОРОВ и ускоренном вымирании народа, пора поменять формат кладбищ и сделать их подобием вечного огня или братских могил, так как этот деревенский чинуша оказался там мошенническим путем и совершенно ни в чем не смыслит и поставлен ставить подпись под ,,освоением,, бюджетных денег, не имея при этом, ни техники, ни других ресурсов, т .е пустое место и может прокурорское грожение пальчиком, сподвигнет этого нелегитимного бездаря быстрее покинуть мягкое бюджетное кресло-142 процента
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75

сегодня, 13:01
Поэтому бардак везде, что штрафы копеечные. Алко продают подросткам, собаки срут на тротуары, автохамы, и тэдэ и тэпэ. Хотя о чем тут говорить - пример обманутых дольщиков вне конкуренции...
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Эйфория

сегодня, 12:32
Мстители: Финал шикарный фильм ходили в кино и вам советую или в кино сходить или дома посмотреть фильм бомбический очень довольны и это не реклама а совет....не могу отойти от восторга.
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