За мусор на кладбище глава сельского поселения оштрафован на 10 000 рублей

В ходе выездного приема к прокурору Воловского района обратилась жительница села Гатище с жалобой на стихийные свалки вокруг кладбища.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, на кладбище не оказалось ни площадок для мусоросборников, ни самих мусорных контейнеров из-за чего и образовались свалки.

Прокурор возбудил в отношении главы сельского поселения дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.1 КоАП ЛО (несоблюдение требований к планировке и содержанию территории общественных кладбищ), по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.