Общество

55 минут назад

В Липецке началась профсоюзная маевка

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#Первомай
В Липецке началась профсоюзная маевка

Главный лозунг нынешнего Первомая: «За справедливую экономику во имя человека труда!»

Сегодня Федерация профсоюзов Липецкой области проводит свою главную акцию: первомайское шествие членов организации.

По состоянию на 1 января 2018 года в ФПЛО входили 18 членских организаций. Профсоюзные взносы в регионе выплачивают 126 848 человек (в структуре членских организаций Федерации - 1145 первичных и объединенных профсоюзных организаций). Вчера о своем желании встать в праздничные колонны в облсовпроф сообщили пять тысяч человек, т. е. каждый 25-й член профсоюзных первичек. И этот факт для руководства ФПЛО должен быть прискорбным.

Колонны участников официального Первомая (а будет еще и шествие обкома КПРФ под своими знаменами) начали формироваться на улице Гагарина у Быханова сада с восьми часов утра. В 9.30 участники шествия двинутся по улице Зегеля и Плехановскому спуску к Городищу. Такой маршрут руководители ФПЛО выбрали впервые - раньше колонны доходили до площади Петра Великого.

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#Первомай

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