В липецких дворах нашли брошенные иномарки

Если владельцы их не уберут, машины отправят в металлолом.

Две брошенные иномарки нашли сотрудники управления Советским округом во дворах Липецка во время рейда по выявлению автохлама. У дома №9/3 по улице Титова свой век доживает разбитый Nissan Laurel, а ржавый Mercedes-Benz E-Class «украшает» двор дома №16 по улице Космонавтов.Собственникам иномарок отведено 30 календарных дней для выполнения требования о добровольном перемещении или утилизации автомобилей. В случае невыполнения требований, машины будут принудительно перемещены на штраф-стоянку с последующей утилизацией, уточняют в управлении Советским округом Липецка. Машины сдадут в металлолом, выручка поступит в городскую казну.Телефоны для получения информации 30-94-58, 30-94-94, 30-94-85.