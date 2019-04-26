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сегодня, 12:54
Джоли лишила детей наследства
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Известная актриса составила завещание, пишут СМИ.
Американская актриса Анджелина Джоли решила лишить пятерых своих детей наследства и оставить 116 миллионов долларов старшему, 17-летнему Мэддоксу, пишет «Лента.ру». Однако официальные представители Джоли эту информацию не подтверждают.
Щедрость звездной матери может быть обусловлена тем, что 17-летний Мэддокс оказался единственным из шестерых детей супружеской четы, который принял ее сторону при расставании с мужем Бредом Питтом, пишет Radar Online. Джоли уже переименовала в честь сына благотворительную организацию, действующую в Камбодже — на родине Мэддокса. Меддокс умён, перенимается опыт матери и готовится стать владельцем кинематографического бизнеса, отмечает издание. Экс-супруг в ярости от происходившего. Актёр считает, что Джоли делает это ему назло.
Пара завершила бракоразводный процесс в апреле 2019 года. После этого Анджелина Джоли-Питт сменила фамилию на Джоли. Джоли подала документы на развод в сентябре 2016 года. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта. Сообщалось, что поводом для расставания стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил Мэддокса, однако данная информация не подтвердилась.
Щедрость звездной матери может быть обусловлена тем, что 17-летний Мэддокс оказался единственным из шестерых детей супружеской четы, который принял ее сторону при расставании с мужем Бредом Питтом, пишет Radar Online. Джоли уже переименовала в честь сына благотворительную организацию, действующую в Камбодже — на родине Мэддокса. Меддокс умён, перенимается опыт матери и готовится стать владельцем кинематографического бизнеса, отмечает издание. Экс-супруг в ярости от происходившего. Актёр считает, что Джоли делает это ему назло.
Пара завершила бракоразводный процесс в апреле 2019 года. После этого Анджелина Джоли-Питт сменила фамилию на Джоли. Джоли подала документы на развод в сентябре 2016 года. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта. Сообщалось, что поводом для расставания стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил Мэддокса, однако данная информация не подтвердилась.
123