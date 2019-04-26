В России
сегодня, 12:34
На Украине оставили транзит нефти из России
Нефтепровод "Дружба" прекратил работу.
Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Решение это вынужденное и объясняется неудовлетворительным качеством топлива. Польша, Словакия и Белоруссия ранее уже отказались от испорченной нефти из России. При этом в Минске рассчитывают на компенсацию от Москвы в размере $100 млн, пишет «Газета.ру».
В сообщении компании "Укртранснафта" в Facebook отмечается, что она была вынуждена приостановить транзит 25 апреля в 21:43 мск по нефтепроводу "Мозырь - Броды". В обоснование такого решения "Укртранснафта" ссылается на соглашение по транспортировке нефти через территорию страны. Компания в свою очередь проинформировала белорусского оператора "Гомельтранснефть Дружба" об остановке транзита, уточняет ТАСС.
Украинская сторона также отмечает, что материальные убытки будут возложены на сторону, которая "не выполнила свои обязанности". О восстановлении транзита будет сообщено отдельно, добавляют РИА Новости.
В сообщении компании "Укртранснафта" в Facebook отмечается, что она была вынуждена приостановить транзит 25 апреля в 21:43 мск по нефтепроводу "Мозырь - Броды". В обоснование такого решения "Укртранснафта" ссылается на соглашение по транспортировке нефти через территорию страны. Компания в свою очередь проинформировала белорусского оператора "Гомельтранснефть Дружба" об остановке транзита, уточняет ТАСС.
Украинская сторона также отмечает, что материальные убытки будут возложены на сторону, которая "не выполнила свои обязанности". О восстановлении транзита будет сообщено отдельно, добавляют РИА Новости.