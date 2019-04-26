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На Украине оставили транзит нефти из России

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#нефть #транзит
На Украине оставили транзит нефти из России

Нефтепровод "Дружба" прекратил работу.

Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Решение это вынужденное и объясняется неудовлетворительным качеством топлива. Польша, Словакия и Белоруссия ранее уже отказались от испорченной нефти из России. При этом в Минске рассчитывают на компенсацию от Москвы в размере $100 млн, пишет «Газета.ру».

В сообщении компании "Укртранснафта" в Facebook отмечается, что она была вынуждена приостановить транзит 25 апреля в 21:43 мск по нефтепроводу "Мозырь - Броды". В обоснование такого решения "Укртранснафта" ссылается на соглашение по транспортировке нефти через территорию страны. Компания в свою очередь проинформировала белорусского оператора "Гомельтранснефть Дружба" об остановке транзита, уточняет ТАСС.

Украинская сторона также отмечает, что материальные убытки будут возложены на сторону, которая "не выполнила свои обязанности". О восстановлении транзита будет сообщено отдельно, добавляют РИА Новости.
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#нефть #транзит

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