В мире

38 минут назад

Зеленский улетел в Турцию

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#Украина #Зеленский
Зеленский улетел в Турцию

Будущий президент Украины отправился на отдых.

Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, проведет отпуск с семьей в Турции. Об этом он рассказал у себя на странице в Facebook. Он также разместил фотографию, на заднем плане которой виден борт самолета. Зеленский подчеркнул, что обещал избирателям открытость. Он отметил, что это его первые выходные за четыре месяца. Зеленский вернется через два дня.




Второй тур выборов прошел 21 апреля, напоминают РИА Новости. В нем за президентское кресло боролись действующий глава государства Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.
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#Украина #Зеленский

Комментарии (2)

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Народ Украины

12 минут назад
Лучше бы на встречу с украинцами ЛНР. Проблем нет. Познакомились бы....
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А там акула, каракула!!!

14 минут назад
А там акула, каракула!!!
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