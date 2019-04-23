Общество

8 минут назад

Директор колледжа, в котором надругались над студентом, уволен

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Управление образования и науки Липецкой области по факту совершения противоправных действий в отношении студента одного из колледжей региона сообщает следующее. 

В ходе выездной проверки управления образования и науки Липецкой области дана оценка действиям администрации колледжа. 

Решением учредителя, в лице управления образования и науки Липецкой области, директор колледжа освобожден от занимаемой должности с 22 апреля 2019 года. 

Во все учреждения профессионального образования Липецкой области управлением направлено предупреждение о предотвращении нарушений требований законодательства о профилактике совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и в отношении них.  
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