Директор колледжа, в котором надругались над студентом, уволен

Управление образования и науки Липецкой области по факту совершения противоправных действий в отношении студента одного из колледжей региона сообщает следующее.



В ходе выездной проверки управления образования и науки Липецкой области дана оценка действиям администрации колледжа.



Решением учредителя, в лице управления образования и науки Липецкой области, директор колледжа освобожден от занимаемой должности с 22 апреля 2019 года.



Во все учреждения профессионального образования Липецкой области управлением направлено предупреждение о предотвращении нарушений требований законодательства о профилактике совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и в отношении них.

