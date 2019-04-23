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23 минуты назад

Благотворительный фонд «Милосердие» подарил городу аллею

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Благотворительный фонд «Милосердие» подарил городу аллею

20 апреля благотворительный фонд «Милосердие» отметил 20-летний юбилей. И в день рождения фонд сделал подарок всем горожанам – члены фонда со своими друзьями общественными организациями посадили зеленую аллею из 200 лип, рябин и сирени.

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Новый зеленый уголок появился на пустыре возле «Ашана». На посадку деревьев собрались более 200 липчан – школьники и студенты, представители общественных организаций и объединений. 

- Наша нынешняя акция стала продолжением прошлогоднего проекта «Посади дерево – подари городу чистый воздух», - рассказала директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских. – Этот проект разработала координатор регионального представительства экологического движения «Зеленая Россия» Галина Лиховозова и получила поддержку грантовой программы НЛМК «Стальное дерево». В свой юбилей мы решили добавить в копилку добрых дел еще одно и продолжить акцию по озеленению – высадить аллею добра. 

Между тем на пустыре собирались волонтеры. Школьники и студенты прибыли в числе первых. Подъезжали взрослые – с друзьями и целыми семьями с маленькими детьми: превратить пустующую площадку в тенистую аллею хотели все. Благотворительный фонд «Милосердие» в свою очередь постарался превратить субботник в веселый праздник. Прежде, чем взяться за лопаты, школьники подняли всем настроение веселым танцевальным флешмобом. Теплые слова в адрес фонда «Милосердие» и участников субботника прозвучали от высоких гостей.

- Приятно видеть, что сегодня здесь собрались люди, которые своим трудом доказывают любовь к городу, а новая аллея станет еще одним местом, где липчане смогут отдохнуть и расслабиться, - отметил заместитель главы администрации города Липецка Константин Власов. 

Депутат Липецкого областного Совета депутатов Андрей Трофименков также сказал «спасибо» фонду за его помощь жителям города и общественным организациям. 

Высадка деревьев  проходила с шутками, улыбками – радости добавляла ясная солнечная погода. Общими усилиями с двумя сотнями деревьев и кустарников справились быстро. В это время сразу на двух полянках развернулись импровизированные полевые кухни – участники субботника могли взять здесь горячий чай и пирожки. Чая и пирожков приготовили много, чтобы никто не ушел голодным. А для школьников и студентов организаторы приготовили сладкий сюрприз – небольшие шоколадки. 

Прежде, чем разойтись, ребята преподнесли фонду «Милосердие» и всем липчанам еще один подарок – большое зеленое сердце: с зелеными воздушными шариками в руках они выстроились по линии, которая изобразила большое сердце. 
- 20 апреля нам исполнилось 20 лет, - поблагодарила всех участников руководитель фонда «Милосердие» Евгения Донских. – И нам очень приятно, что вы пришли поздравить нас таким образом и поддержали наш проект. 

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