Происшествия

сегодня, 22:03

Брошенный с верхнего этажа окурок упал в квартиру, прямо на постель

6 1036
#окурок #пожар
Брошенный с верхнего этажа окурок упал в квартиру, прямо на постель
Как сообщает владелица квартиры в доме на ул. Артемова в сообществе "Подслушано в Липецке", кто-то живущий выше этажами выбросил на улицу окурок, который попал в ее окно, и упал сначала на подушку, прожег ее, и, затем - на ламинат.

"Сигарета попала на перьевую подушку и чисто случайно не случилось возгорания. Нашла я ее на полу, т.е. догорала она уже на ламинате. Я просто в шоке, выйдя с ребенком погулять могла бы вернуться в сгоревшую квартиру", пишет хозяйка квартиры.

img-big-0
img-small-0
6 1036
#окурок #пожар

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Бахром узбекистон

2 минуты назад
тепло пришла, осёл зацвела
ответить

мама

20 минут назад
А почему не пишут про сегодняшнее ограбление " Пятёрочки" .проезд ср.кувшинова 19 м- он. Или у нас как обычно по выходным СПОРТ,СПОРТ И ЕЩЕ РАЗ СПОРТ!
ответить

Нормальный криминалист

38 минут назад
Подать заявление в полицию, те опросят о всех курящих свыше, возьмут слюну у подозреваемых и определят идиота, выкидывающего окурки на улицу. Это в США или другой нормальной стране. В ненормальной только поплачутся, пошумят в комментариях и все заглохнет.
ответить

йож

49 минут назад
Вичислите курилку и в рот ему засуньте ,этот горящий бычок.
ответить

андерсен

сегодня, 22:12
сказка на ночь
ответить

Пипец

сегодня, 22:12
Если хата дорога поставь сетки
ответить

Еще в рубрике

Авария на Петровском мосту: ВАЗ вылетел на полосу встречного движения и сбил ограждение
#дтп
3
Авария на Петровском мосту: ВАЗ вылетел на полосу встречного движения и сбил ограждение

сегодня, 21:15

Происшествия
В Липецке автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе
#дтп
8
В Липецке автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

сегодня, 20:07

Происшествия
На Соколе автомобиль сбил мотоциклиста
#дтп
22
На Соколе автомобиль сбил мотоциклиста

сегодня, 18:55

Происшествия
В Липецке автомобиль сбил дорожный знак
#дтп
23
В Липецке автомобиль сбил дорожный знак

сегодня, 18:41

Происшествия
Столбы в Грязях держатся только за счет натянутых проводов
#столбы
12
Столбы в Грязях держатся только за счет натянутых проводов

сегодня, 17:32

Происшествия
В Липецке на припаркованный на тротуаре автомобиль сбросили мусор
#парковка #мусорк
67
В Липецке на припаркованный на тротуаре автомобиль сбросили мусор

сегодня, 15:22

Происшествия