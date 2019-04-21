Происшествия
сегодня, 22:03
Брошенный с верхнего этажа окурок упал в квартиру, прямо на постель
Как сообщает владелица квартиры в доме на ул. Артемова в сообществе "Подслушано в Липецке", кто-то живущий выше этажами выбросил на улицу окурок, который попал в ее окно, и упал сначала на подушку, прожег ее, и, затем - на ламинат.
"Сигарета попала на перьевую подушку и чисто случайно не случилось возгорания. Нашла я ее на полу, т.е. догорала она уже на ламинате. Я просто в шоке, выйдя с ребенком погулять могла бы вернуться в сгоревшую квартиру", пишет хозяйка квартиры.
"Сигарета попала на перьевую подушку и чисто случайно не случилось возгорания. Нашла я ее на полу, т.е. догорала она уже на ламинате. Я просто в шоке, выйдя с ребенком погулять могла бы вернуться в сгоревшую квартиру", пишет хозяйка квартиры.
Бахром узбекистон
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