Общество

23 минуты назад

Уличные торговцы расстались с женскими колготками

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Уличные торговцы расстались с женскими колготками

Проверяющие вновь наведались в район Центрального рынка, где в бескрайнем море торговцев выловили трех человек.

Очередной рейд сотрудников управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области в район Центрального рынка привел к задержанию за незаконную уличную торговлю трех продавцов.

Как сообщили в ведомстве, на нарушителей составили протоколы об административном правонарушении, и теперь им грозит штраф. У торговцев был изъят и отправлен на временное хранение товар, в управлении не уточнили, какой именно, но, судя по фотографиям на сайте, продавцам пришлось расстаться с женскими колготками.

Проверки в районе Центрального рынка в последнее время идут одна за другой, хотя уличная торговля в Липецке процветает повсеместно. Усиление проверок в этом месте произошло сразу после того, как Центральный рынок навестил врио губернатора и остался недоволен увиденным.

Борьба с уличной торговлей ведется в Липецке с 2011 года, но как считают многие горожане, «воз и ныне там».

Фото liptorg-cp.ru

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