Акты вандализма в Ельце продолжаются

На этот раз хулиганы разворотили уличные тренажеры

На стадионе поселка Солидарность Елецкого района накануне сломали уличные тренажеры.



Кроме того, в администрации поселения сетуют на то, что асфальтовое покрытие, сделанное на местном стадионе для бега, скандинавской ходьбы и велоспорта, используют для гонок водители мотоциклов и мопедов.



Случаи вандализма в Ельце участились. Недавно хулиганы разорили парк железнодорожников, а затем детский парк, где повредили карусель.



Полиция разыскала погромщиков из парка железнодорожников: оказалось, что это подростки. Родителям юных вандалов выписали штрафы, с молодежью побеседовали в инспекции по делам несовершеннолетних.



- Ситуация вызывает опасения не столько суммами ущерба, сколько самими фактами вандализма. Выходит, что у подростков нет воспитания и понимания что такое хорошо, а что такое плохо, если они позволяют себе такое, - резюмируют в мэрии Ельца.



Фото: vk.com/dcsolidarnost

