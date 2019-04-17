Происшествия

46 минут назад

Акты вандализма в Ельце продолжаются

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#вандализм
Акты вандализма в Ельце продолжаются

На этот раз хулиганы разворотили уличные тренажеры

На стадионе поселка Солидарность Елецкого района накануне сломали уличные тренажеры.

Кроме того, в администрации поселения сетуют на то, что асфальтовое покрытие, сделанное на местном стадионе для бега, скандинавской ходьбы и велоспорта, используют для гонок водители мотоциклов и мопедов.

Случаи вандализма в Ельце участились. Недавно хулиганы разорили парк железнодорожников, а затем детский парк, где повредили карусель. 

Полиция разыскала погромщиков из парка железнодорожников: оказалось, что это подростки. Родителям юных вандалов выписали штрафы, с молодежью побеседовали в инспекции по делам несовершеннолетних.

- Ситуация вызывает опасения не столько суммами ущерба, сколько самими фактами вандализма. Выходит, что у подростков нет воспитания и понимания что такое хорошо, а что такое плохо, если они позволяют себе такое, - резюмируют в мэрии Ельца. 

Фото: vk.com/dcsolidarnost
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#вандализм

Комментарии (5)

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Ник

3 минуты назад
Так воспитали свою молодежь,Нет уважения к чужому труду,к ценностям.
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Пропаганда

13 минут назад
Высокодуховные православные россияне не могли это сделать. Это провокация солдат нато.
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скоро и нас заяставят с целью безопасности

19 минут назад
В конце 2018 года издание Telegraph сообщило о том, что крупнейшие британские компании планируют чипирование своих сотрудников с целью увеличения уровня безопасности. Представитель шведской компании Biohax, которая занимается поставкой чипов, предназначенных для людей, заявил Telegraph, что они проводят переговоры с определенным числом финансовых и государственных учреждений в Великобритании, по поводу имплантирования этих устройств их работникам.
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Викторм

20 минут назад
Животные, что сказать...
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Фобос

32 минуты назад
ТРОЙНЯШКИ , мы ! ТРЕТЬЯ - участвовала в выездном заседании администрации Липецка, посвященном празднованию 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
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