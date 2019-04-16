Общество

сегодня, 12:50

Педагоги «по понятиям»?

29 2577
#насильственные действия
Педагоги «по понятиям»?

Мы побывали в учебном заведении, где произошла дикая история - шестеро первокурсников надругались над товарищем.

По законодательству Российской Федерации мы не имеем права использовать в этой публикации реальные имена фигурантов, названия учебных заведений и населенных пунктов.

Провинциальный городок в Липецкой области. По мокрым дорогам лениво тащатся автомобили, проезжая мимо одноэтажных зданий, которых тут большинство. Почти все друг друга знают, и новости здесь разносятся со скоростью быстрее Интернета. И о произошедшем в местном колледже знают уже, пожалуй, все.

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Мы на пороге учебного заведения, интересуемся информацией о преступлении у студентов. В ответ раздается дружный гогот, похожий на конский. И одна за другой летят сальные подробности – может, вымышленные, а может, и нет.

История получилась и в самом деле дикой. Первокурсники жили в съемном доме, и однажды покусились на честь одного из студентов. Использовали бутылку, что на языке уголовного кодекса называются насильственными действиями сексуального характера. Зачинщик беспредела уже арестован, а у жертвы не только физическая, но и тяжелейшая психологическая травма.

Связано это с уголовным делом или просто совпадение, но на месте в колледже нет руководства – и директор, и ближайшие замы ушли в отпуск. Встречает нас заместитель директора по педагогической работе. Первый вопрос задает она сама:

- Зачем вы приехали, у нас тут и так напряженная обстановка из-за всей этой истории. Лучше о другом пишите – о хорошем. Вот, например, наши певцы заняли почетное второе место на межрегиональном студенческом конкурсе в Грязях, - заглядывает в редакционное удостоверение и просит ненадолго покинуть ее кабинет, так как разговор с нами хочет согласовать с руководством и следователями. Минут через десять приглашает назад.

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- Дело в Следственном комитете, - поясняет педагог, - Они просили не делиться никакими подробностями в интересах следствия.

Приходится разговаривать с женщиной на абстрактные темы.

- Вся эта история от того, что за учениками нет должного контроля. Или проконтролировать, как они живут в быту в принципе невозможно?

- Конечно, каждому в голову не залезешь, - ответила завуч. - Вы правы – эта скверная история произошла не в стенах учебного заведения, а как живут студенты в городе и что у каждого на уме – никто и не узнает. Ребята учатся на первом курсе, включая жертву. Ничем особым не выделялись – обычные такие студенты.

Бродим по учебному заведению, общаемся со студентами. На условиях анонимности узнаем следующее. Преступление произошло в частном доме, где подростки снимали жилье. К слову, большинство из них – жители одной из соседних областей. Группа парней придерживалась традиций так называемого «АУЕ», что буквально расшифровывается как «Арестантский уклад един» - модного в последнее время течения среди подростков, исповедующих блатную романтику. А среди них оказался парень, которому все это было не близко. Начали паренька гнобить, как «белую ворону», а после гулянки со спиртным «опустили в нижнюю масть». Такие вот «детки».

Самое удивительное, что произошло это в педагогическом колледже, подчеркиваем – педагогическом! То есть выпускники которого (учеба длится 3 года и 10 месяцев) в принципе, закончив заведение, призваны сеять разумное, доброе, вечное. Любопытно, какие педагоги вышли бы из «ауешников», и чему они могли бы научить школьников. Жизни по понятиям?

К слову о понятиях. Люди, которые действительно имеют к ним отношение, рассказали нам буквально следующее: «99 процентов этих ребят, оказавшись в реальной камере, начали бы головой биться о дверь и просить, чтобы их забрали обратно – к маме и папе и мигом бы отказались от своих лозунгов «Жизнь ворам» и тому подобное. Потому что это разные вещи – зона и мальчишеские о ней представления. Цирк какой-то, они и понятий то толком не знают – все это больше похоже на игру».

Игра игрой, а жертвы в ней появляются уже самые настоящие. Со сломанными судьбами и искалеченной психикой. А это уже не игра…

Но есть и еще один момент – не менее мерзкий, чем вся эта история. Оказалось, что слухи обо всем произошедшем ходили по колледжу задолго до появления в нем правоохранителей, и руководители учебного заведения о них знали, но ничего не сделали. А уголовное дело  родилось буквально из-за чистой случайности.

- Прокуратура проводила плановую проверку по вопросам соблюдения закона «Об образовании», - пояснила пресс-секретарь прокуратуры Липецкой области Татьяна Ткачева, - То есть визит наших сотрудников касался вообще другой темы. Проверяющие натолкнулись на факт отчисления одновременно семерых студентов с первого курса – естественно, начались вопросы. При этом один из студентов перестал посещать занятия и не появлялся на лекциях долгое время, не предоставив никаких оправдательных документов. Заинтересовались этим вопросом и тут такое….

Татьяна Ткачева пояснила, что прокуратура направила представление в адрес областного управления образования и науки с требованием провести проверку по фактам сокрытия руководителями учебного заведения информации об инциденте. Ответственность руководителям колледжа грозит вплоть до увольнения, а срок, отпущенный на проверку – месяц.

P.S. По информации GOROD48, по уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера задержаны уже трое подозреваемых.

29 2577
#насильственные действия

Комментарии (29)

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Как гость
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маша

2 минуты назад
директорами учебных заведений в липецке назначают таких сволочей - они сами кого хочешь изнасилуют, если им прикажут
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(

2 минуты назад
где эшафот
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Циркачу

3 минуты назад
Ты кретин. При чем тут учителя и выборы? Спросите с себя! За кого вы голосуете?
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Семен

3 минуты назад
Липчанин, согласен - этих ТВАРЕЙ нужно знать в лицо и их родителей.
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Липчанин

6 минут назад
А вот зря фамилии этих мразей не пишут, зря..................................................
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цирк

7 минут назад
а кто у нас помогал алтуху выборы фальсифицировать, именно педагоги, вот вам и результат и этот отборный сорняк, после этого откровенного мошенничества, разрастается по всем сферам-143 процента
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Semi

14 минут назад
гость, Хочется пообщаться с родителями этих "студентов". А на место этого мальчика пострадавшего ,поставить маму насильника .И все таки выяснить ,почему у нас маленьком городе столько жестокости?От куда это? Мне даже страшно подумать,что это произошло рядом .Как отправлять своих детей учиться далеко в другой город?
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Гостю

16 минут назад
Согласна, группы в садах переполнены, классы в школах переполнены. Это воспитатель или учитель виноват? Им ли не проще работать с 20-25 ребятами? А чиновников из системы образования это не волнует? Да им плевать. Скоро детей учить будет некому. Ан нет, вот такие молодые "педагоги-уроды" на подходе.
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Сс

18 минут назад
Гость, да там всё население одни воры. И самое интересное, что родня у воров работает в полиции и в прокуратуре. И теперь догадайтесь сажают их при поимке? Там одни преступники, вот и законы даже в учебных заведениях тюремные.
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Человек

18 минут назад
Где это случилось, кто знает?
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