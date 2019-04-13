39 минут назад
Новые застройщики появились еще на двух проблемных домах в Липецке
Администрация Липецкой области, ООО «Строймастер» и ПАО «Орелстрой» договорились о завершении строительства многоквартирных жилых домов №24 на улице Ударников и №32А в микрорайоне «Университетский» в Липецке. Эти объекты не достроил ООО «ЛИСК».
Ранее администрация Липецкой области, «Строймастер» и «Орелстрой» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения строительства этих двух домов и согласовали дорожную карту. Возведение объектов планируется завершить в первом квартале 2020 года. В правах будут восстановлены более 200 участников долевого строительства.
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