Общество

39 минут назад

Новые застройщики появились еще на двух проблемных домах в Липецке

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#обманутые дольщики
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Администрация Липецкой области, ООО «Строймастер» и ПАО «Орелстрой» договорились о завершении строительства многоквартирных жилых домов №24 на улице Ударников и №32А в микрорайоне «Университетский» в Липецке. Эти объекты не достроил ООО «ЛИСК».

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, инвесторы уже получили от дольщиков согласие на переход прав и обязанностей застройщика от ООО «ЛИСК» к ООО «Строймастер». Договор находится на регистрации в управлении Росреестра по Липецкой области с 4 апреля 2019 года. Подписание аналогичного документа с ПАО «Орелстрой» находится в завершающей стадии.

Ранее администрация Липецкой области, «Строймастер» и «Орелстрой» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения строительства этих двух домов и согласовали дорожную карту. Возведение объектов планируется завершить в первом квартале 2020 года. В правах будут восстановлены более 200 участников долевого строительства.

1 296
#обманутые дольщики
1

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5 минут назад
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