Общество

9 минут назад

Сенатор от Липецкой области Олег Королев за год «обеднел» в три раза

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#доходы #декларация #Совет Федерации
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Сенатор от Липецкой области Олег Королев за год «обеднел» в три раза

За 2018 год экс-губернатор Липецкой области, а ныне член Совета Федерации заработал 4 млн 600 тысяч рублей

Российские сенаторы опубликовали данные о доходах за 2018 год. 

Сенатор от Липецкой области, занимающий этот пост уже много лет, Максим Кавджарадзе за 2018 год заработал 4 млн 800 тысяч рублей. Годом ранее его доход составлял 4 млн 600 тыс.

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Но по прежнему Максим Кавджарадзе живет в маленькой квартирке в 37 кв.м. И машины у него нет, как и в 2017 году ее не было. По крайней мере так он декларирует своих доходы.

Новый сенатор, бывший глава Липецкой области Олег Королев в прошлом году, будучи на посту губернатора по октябрь и членом совета федерации с ноября, задекларировал доход в 4 млн 677 тысяч рублей. Его супруга заработала чуть больше 2 миллионов.

Годом ранее, в 2017 году доход Королева составлял 12 млн 763 тысячи рублей рублей. Тогда он объяснил высокий заработок тем, что продал имеющиеся у него акции.

В собственности у Олега Королева участок земли в 25 квадратных метров под  строительство гаража, квартира 118 кв.м., два гаража, и еще одна квартира на двоих с супругой 92 кв.м. 

Также Олег Королев владеет автомобилем «Toyota Land Cruiser-76»

«Toyota Rav4» задекларирована и у его жены. Кроме того, у супруги имеются в собственности два приусадебных участка (один площадью 4902.00 кв.м, второй - 11000.00 кв.м.), домик для отдыха – 170 квадратных метров, жилой дом 259 кв.м. гараж 38 кв.м., квартира 118 кв.м.

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#доходы #декларация #Совет Федерации
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Комментарии (2)

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Ужас

29 секунд назад
Всё заработал" честным трудом" бордюры дают своё!
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Ели пукали

3 минуты назад
Херня, пусть выковырит золотые яйца от кухаркиной: Поздравляли губерната и промышленники, и чиновники, и представители творческой интеллегенции. Дарили иконы, детские поделки и даже, как было заявлено, курицу несущую золотые яйца. Курица была в виде торта. Этот подарок вручила бизнесвумен Евгения Уваркина. Она же произнесла и самую запоминающуюся речь. Евгения УВАРКИНА, бизнесвумен: "Большая радость, что нас услышал господь бог. Президент Российской Федерации, областной Совет депутатов поддержал вас. И оставил нам нашего губернатора."
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