Сенатор от Липецкой области Олег Королев за год «обеднел» в три раза

За 2018 год экс-губернатор Липецкой области, а ныне член Совета Федерации заработал 4 млн 600 тысяч рублей



Российские сенаторы опубликовали данные о доходах за 2018 год.Сенатор от Липецкой области, занимающий этот пост уже много лет, Максим Кавджарадзе за 2018 год заработал 4 млн 800 тысяч рублей. Годом ранее его доход составлял 4 млн 600 тыс.Но по прежнему Максим Кавджарадзе живет в маленькой квартирке в 37 кв.м. И машины у него нет, как и в 2017 году ее не было. По крайней мере так он декларирует своих доходы.Новый сенатор, бывший глава Липецкой области Олег Королев в прошлом году, будучи на посту губернатора по октябрь и членом совета федерации с ноября, задекларировал доход в 4 млн 677 тысяч рублей. Его супруга заработала чуть больше 2 миллионов.Годом ранее, в 2017 году доход Королева составлял 12 млн 763 тысячи рублей рублей. Тогда он объяснил высокий заработок тем, что продал имеющиеся у него акции.В собственности у Олега Королева участок земли в 25 квадратных метров под строительство гаража, квартира 118 кв.м., два гаража, и еще одна квартира на двоих с супругой 92 кв.м.Также Олег Королев владеет автомобилем «Toyota Land Cruiser-76»«Toyota Rav4» задекларирована и у его жены. Кроме того, у супруги имеются в собственности два приусадебных участка (один площадью 4902.00 кв.м, второй - 11000.00 кв.м.), домик для отдыха – 170 квадратных метров, жилой дом 259 кв.м. гараж 38 кв.м., квартира 118 кв.м.