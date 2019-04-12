Происшествия

46 минут назад

В Липецке пропал сомалиец

9 656
#пропавшие без вести
В Липецке пропал сомалиец

Студент из Африки ушел из общежития ЛГПУ.

Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", 7 апреля в Липецке из общежития ЛГПУ ушел гражданин республики Сомали Осман Абданасир Мохамед и до настоящего момента его местонахождение неизвестно. 

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Османа Абданасир Мохамеда просят связаться с полицией или волонтерами.


9 656
#пропавшие без вести

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Жмурки

3 минуты назад
— Так, теперь давайте с эфиопским футболистом… — Я — русский, и в Эфиопии никогда не был. — Нам-то не гони! За километр видно, что ты людоедом был! — Ты, если чё, в Эфиопию свалишь, а нам с Балой чё делать?? — Ты достал меня уже со своей Эфиопией!! — Эфиопия — не моя!
ответить

Порошенко

15 минут назад
может в ДНР завербовался разведчиком ?
ответить

Липчанин

21 минуту назад
Главное, чтобы жив оказался, чтобы нацики доморощенные не загубили, а то всех трясти начнут... Чёрный, не чёрный - всё же человек, надеюсь, просто загулял на радостях студенческой жизни...
ответить

Липчанин

23 минуты назад
Сомневающийся, буду обновлять страницу, прежде, чем комментировать :)
ответить

Липчанин

23 минуты назад
Animal planet., вообще-то сомалиец :)
ответить

Сомневающийся

25 минут назад
Animal planet., сомАлиец, грамотей!
ответить

123

25 минут назад
Нормально он уже как неделю назад пропал только написали про него?........
ответить

brat095

25 минут назад
В рабство взяли, будет теперь огороды перекапывать.
ответить

Animal planet.

33 минуты назад
Сомолиец,а не Самолиец,грамотеи.
ответить

Еще в рубрике

Убийцу жены и дочери признали невменяемым
#убийство
Убийцу жены и дочери признали невменяемым

15 минут назад

Происшествия
Троих с оружием задержали у общежития
#оружие
1
Троих с оружием задержали у общежития

21 минуту назад

Происшествия
«Он меня бил, крал у меня и выложил в Сеть порно со мной»
#побои
9
«Он меня бил, крал у меня и выложил в Сеть порно со мной»

26 минут назад

Происшествия
Водитель украли часть урожая фермера
#кража
2
Водитель украли часть урожая фермера

сегодня, 13:34

Происшествия
На трассе Липецк-Данков улетел в кювет прицеп с зерном
#Авария #ДТП
11
На трассе Липецк-Данков улетел в кювет прицеп с зерном

сегодня, 12:37

Происшествия
Ельчанина осудили за сбыт героина
#наркотики
1
Ельчанина осудили за сбыт героина

сегодня, 12:33

Происшествия