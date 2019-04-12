Происшествия
46 минут назад
В Липецке пропал сомалиец
Студент из Африки ушел из общежития ЛГПУ.
Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", 7 апреля в Липецке из общежития ЛГПУ ушел гражданин республики Сомали Осман Абданасир Мохамед и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Османа Абданасир Мохамеда просят связаться с полицией или волонтерами.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Османа Абданасир Мохамеда просят связаться с полицией или волонтерами.
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