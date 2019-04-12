В Липецке пропал сомалиец

Студент из Африки ушел из общежития ЛГПУ.

Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", 7 апреля в Липецке из общежития ЛГПУ ушел гражданин республики Сомали Осман Абданасир Мохамед и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.



Всех, кто что-либо знает о местонахождении Османа Абданасир Мохамеда просят связаться с полицией или волонтерами.





