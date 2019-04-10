Происшествия
35 минут назад
Из спецшколы пропал подросток
Парень не дает о себе знать вторые сутки.
9 апреля. в 11:45 17-летний Алексей Паршинцев ушел из ГОБУ "Специальная школа - интернат села Вторые Тербуны" Липецкой области. До настоящего момента его местонахождение не установлено, сообщают волонтеры движения "Поиск пропавших детей - Липецк". За последние полгода подросток сбегает уже третий раз.
Всех, у кого есть информация о парне, стоит позвонить в полицию или волонтерам.
Всех, у кого есть информация о парне, стоит позвонить в полицию или волонтерам.
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