Из спецшколы пропал подросток

Парень не дает о себе знать вторые сутки.

9 апреля. в 11:45 17-летний Алексей Паршинцев ушел из ГОБУ "Специальная школа - интернат села Вторые Тербуны" Липецкой области. До настоящего момента его местонахождение не установлено, сообщают волонтеры движения "Поиск пропавших детей - Липецк". За последние полгода подросток сбегает уже третий раз.



Всех, у кого есть информация о парне, стоит позвонить в полицию или волонтерам.