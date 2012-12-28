Ельчанин присвоил банковскую карту уснувшей собутыльницы

Мужчину осудили за кражу с банковского счёта 1086 рублей.

Елецкий городской суд приговорил к 1 году 3 месяцам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком 54-летнего мужчину за кражу с банковского счета.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в феврале этого года мужчина нашёл у себя дома банковскую карту своей давней знакомой, с которой они вместе выпивали. Женщина к этому времени уже уснула в другой комнате и ничего не видела.А присвоивший карту мужчина после несколько раз расплачивался ей в «Пятерочке», потратив в общей сложности 1086 рублей.В суде мужчина признал вину, от дачи показаний отказался. В результате его осудили по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ за кражу с банковского счета.