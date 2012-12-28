На десяти улицах Липецка отключат холодную воду

Плановые ремонтные работы на сетях станут причиной отключения холодной воды 8 июня в двух районах города — с неудобствами столкнутся потребители дести улиц, сообщили в «РВК-Липецк».С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 80, 83, 85, 90, 92, 92а, 94а по улице Депутатской, № 1а в переулке Вишневом, №№17, 17а, 19б по улице Папина, №№ 2, 2а, 3, 3б, 4, 6, 8, 10 по улице Богдана Хмельницкого. Также в этот период с ограничениями подачи холодной воды столкнутся жители частного сектора района Дикое — воды не будет на улицах Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, в переулках Верещагина, Даргомыжского, Вишневом, Фруктовом.Воду подвезут к дому № 17 по улице Папина и по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.8 июня плановые работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.08:00 до 18:00 перебои со светом (не более трех часов для отдельного домовладения) из-за монтажа приборов учета возникнут у жителей улиц Циолковского, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Ярославской, Волжской, Крупской, Лермонтова, Лесопарковой, Озерной, Парковой, адмирала Макарова, Дзержинского, Зои Космодемьянской, 9 Мая, М Расковой, площади Мира, проспекта Мира.