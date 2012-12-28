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сегодня, 12:41
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«Парень перенес уже три операции, а очевидицам аварии предлагают свидетельствовать против него»

Неделю назад на улице Анграской произошла серьезная аварии. Родители пострадавшего в ней 21-летнего парня ищут свидетелей аварии.

1 июня около десяти вечера на улице Ангарской возле дома № 9 столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и «Лада Приоры».

Как рассказали GOROD48 жильцы дома, водитель «ВАЗа» остановился перед пешеходных переходом, пропуская пассажиров подъехавшего к остановке автобуса. В этот момент на полном ходу в стоящий автомобиль врезалась «Лада Приора». От удара «семерку» выбросило на встречную полосу и машина перевернулась.

Очевидцы аварии вызвали скорую помощь, ГАИ и спасателей. Водителя «ВАЗа» достали из салона и увезли на «скорой». Тем временем какие-то люди снимали тонировку со стекол «Приоры», — рассказал местный житель Артур.

Свидетели ДТП удивились и тому, что водитель «Приоры»  отказался от медосвидетельствования, а через пару часов вновь появился на месте аварии. День-два спустя во двор дома №9 пришли какие-то мужчины, которые якобы уговаривали потенциальных очевидцев столкновения свидетельствовать в пользу водителя «Приоры».

За рулем «ВАЗа» находился 21-летний парень. По словам его отца Романа, машина была куплена в тот роковой день — юноша заехал на заправку недалеко от дома, и решил поездить на свободных вечерних дорогах. Ему уже провели несколько операций, предстоят еще. Молодой человек находится в реанимации с серьезными травмами головы и костей таза.

— Ситуация странная, поэтому мы собираем всех свидетелей ДТП и последующих действий со стороны представителей водителя «Приоры». Надеемся, что смогут отозваться новые очевидцы. Может водитель автобуса, который ехал по 36-му маршруту что-то видел по зеркалам, или другие водители, которые ехали за «Приорой», может быть, у кого-то есть запись видеорегистратора. Связаться со мной можно по телефону 8-920-242-51-07, — просит отец водителя «ВАЗа» Роман.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительной версии, причиной аварии стало несоблюдение 26-летним водителем «Приоры» дистанции по отношению к «ВАЗ-2107». В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир «Приоры».
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Комментарии (4)

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Правда
27 минут назад
Слава Богу живы!
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Сергей
34 минуты назад
Проезжал, где то в 22-00+-, приора была еще в тонировке(в круг)....... В это время гаи еще не было, стояла пожарка проливала семерку что ли, или бензин,что бы не было возгорания. Скорой не было, или уже увезла пострадавших. Те кто стоял у приоры( где то 4 человека в возрасте до 25 лет),были без признаков каких либо травм. Вообще несоблюдение скоростного режима, выезд на встречку, с обгоном на пешеходном переходе, на этом участке очень часто происходит,начиная от аршина и в сторону города. Про тонировку думаю говорить не стоит.
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Липчанин
37 минут назад
36 маршрут на Ангарской? Вы хоть проверяли бы.
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zzloyzz
40 минут назад
Беда в том, что камеры видеонаблюдения смотрят на стоящие машины, а не едущих на опасных участках.
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