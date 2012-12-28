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«Парень перенес уже три операции, а очевидицам аварии предлагают свидетельствовать против него»
Происшествия
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сегодня, 12:41
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«Парень перенес уже три операции, а очевидицам аварии предлагают свидетельствовать против него»
Неделю назад на улице Анграской произошла серьезная аварии. Родители пострадавшего в ней 21-летнего парня ищут свидетелей аварии.
Как рассказали GOROD48 жильцы дома, водитель «ВАЗа» остановился перед пешеходных переходом, пропуская пассажиров подъехавшего к остановке автобуса. В этот момент на полном ходу в стоящий автомобиль врезалась «Лада Приора». От удара «семерку» выбросило на встречную полосу и машина перевернулась.
Очевидцы аварии вызвали скорую помощь, ГАИ и спасателей. Водителя «ВАЗа» достали из салона и увезли на «скорой». Тем временем какие-то люди снимали тонировку со стекол «Приоры», — рассказал местный житель Артур.
Свидетели ДТП удивились и тому, что водитель «Приоры» отказался от медосвидетельствования, а через пару часов вновь появился на месте аварии. День-два спустя во двор дома №9 пришли какие-то мужчины, которые якобы уговаривали потенциальных очевидцев столкновения свидетельствовать в пользу водителя «Приоры».
За рулем «ВАЗа» находился 21-летний парень. По словам его отца Романа, машина была куплена в тот роковой день — юноша заехал на заправку недалеко от дома, и решил поездить на свободных вечерних дорогах. Ему уже провели несколько операций, предстоят еще. Молодой человек находится в реанимации с серьезными травмами головы и костей таза.
— Ситуация странная, поэтому мы собираем всех свидетелей ДТП и последующих действий со стороны представителей водителя «Приоры». Надеемся, что смогут отозваться новые очевидцы. Может водитель автобуса, который ехал по 36-му маршруту что-то видел по зеркалам, или другие водители, которые ехали за «Приорой», может быть, у кого-то есть запись видеорегистратора. Связаться со мной можно по телефону 8-920-242-51-07, — просит отец водителя «ВАЗа» Роман.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительной версии, причиной аварии стало несоблюдение 26-летним водителем «Приоры» дистанции по отношению к «ВАЗ-2107». В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир «Приоры».
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