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Общество
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сегодня, 13:40
Провал оказался шурфом
«РВК-Липецк» пытается найти подземную утечку на парковке возле жилого дома
6 июня GOROD48 уже сообщал об этом порыве. Предполагалось, что он возник на сетях энергетики проложенных застройщиком. «РВК-Липецк» обследовала сети с применением специального диагностического оборудования и нашла причину утечки.
«Выявлено, что утечка произошла на электросварной муфте, которую монтировал застройщик при прокладке сетей. Информация об этом доведена до органов муниципального управления и строительной организации. Ремонт будет выполнен застройщиком. Подходить к котловану не рекомендуется, однако угрозы обрушения грунта и залития в месте проведения работ нет», — рассказали в энергокомпании.
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