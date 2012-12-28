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сегодня, 13:40

Провал оказался шурфом

«РВК-Липецк» пытается найти подземную утечку на парковке возле жилого дома

В социальных сетях опубликованы снимки ямы на парковке дома № 46 по улице Котовского, с предположением о возникшем провале. На самом деле яма — шурф, который рабочие «РВК-Липецк» сделали в поисках подземной утечки из водопроводной сети.

6 июня GOROD48 уже  сообщал об этом порыве. Предполагалось, что он возник на сетях энергетики проложенных застройщиком. «РВК-Липецк» обследовала сети с применением специального диагностического оборудования и нашла причину утечки.

«Выявлено, что утечка произошла на электросварной муфте, которую монтировал застройщик при прокладке сетей. Информация об этом доведена до органов муниципального управления и строительной организации. Ремонт будет выполнен застройщиком. Подходить к котловану не рекомендуется, однако угрозы обрушения грунта и залития в месте проведения работ нет», — рассказали в энергокомпании.
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