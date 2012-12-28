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Происшествия
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58 минут назад
В Ельце играющая в «Роблокс» девочка оставила деда без 19 000 рублей
Пенсионер обратился в полицию.
Оказалось, что его играющая в «Роблокс» 12-летняя внучка откликнулась на предложение неизвестного в «Телеграм» о покупке игровой валюты — робуксов. Девочка при этом воспользовалась данными банковской карты деда.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в период летних каникул увеличилось число случаев мошенничеств, связанных с детьми. Зачастую мошенничества совершаются под предлогом прокачки аккаунтов в компьютерных играх. Также дети могут передавать злоумышленникам данные банковских карт взрослых.
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