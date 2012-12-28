Больше всех в муниципальных организациях Липецка зарабатывал директор парков и Зеленого острова
Липецкая вечЁрка: фаворит выборов мэра, машины под деревом и сколько зарабатывают директора школ и детсадов
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Общество
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30 минут назад
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Липецкая вечЁрка: фаворит выборов мэра, машины под деревом и сколько зарабатывают директора школ и детсадов
Сегодня, 6 июня, глава Лебедянского района Роман Ченцов заявил об участии в выборах мэра Липецка, дерево упало сразу на четыре автомобиля, и GOROD48 изучил декларации руководителей муниципальных предприятий.
Хотя Роман Ченцов стал пятым претендентом на пост главы Липецка, именно его считают фаворитом предстоящих выборов.
Роман Ченцов родился в селе Талицкий Чамлык Добринского района. В 2002 году окончил Воронежский государственный аграрный университет имени Глинки и с тех пор живет в Липецке. Карьеру начал ветеринарным врачом Елецкого птицеперерабатывающего комбината. Затем работал в Липецкой районной станции по борьбе с болезнями животных, став в итоге ее начальником. В 2017 году заочно получил второе высшее образование в липецком филиале РАНХиГС по специальности «государственное и муниципальное управление». В 2018–2020 годах был заместителем начальника управления ветеринарии Липецкой области. В 2020–2022 годах руководил Добринским районом, с 2022 года по настоящее время — глава администрации Лебедянского района.
«23 года назад я переехал в Липецк. Это был важный шаг для меня. Начинал на рядовых позициях, получал образование, никогда не боялся новых вызовов. У меня есть знания, опыт и огромное желание работать ради развития нашего общего дома, нашего города. Есть не только понимание проблем горожан, но и многолетняя работа на позициях, где нужно каждый день принимать важные решения и нести за них ответственность», — написал Роман Ченцов в своем Telegram-канале.
Читатели GOROD48 не смогли равнодушно обойти эту новость и от души ее прокомментировали.
«Для нас, липчан, главное — продуктивная работа на благо города и его жителей! Будущий мэр очень даже симпатичный, видно, добрый и любит животных, а это уже неплохой аргумент! Успехов и хороших результатов на этой нелегкой должности!», — написала Липчанка.
«Хозяйственник! Лебедянь потеряла. .щас пришлют нам опять не пойми кого!» — переживает Правдоруб.
«Радует, что на такие важные посты приходят люди с реальным управленческим опытом!» — считает Енот.
«Лебедянь и Липецк конечно далеко не одно и тоже. Тут хозяйства явно больше будет. Посмотрим, как справится. Но он, вроде, из простого народа вышел, не то олигарх, как бывшая наша, на все будет адекватно смотреть, а не с высоты птичьего полета», — надеется Марина.
Не за горами, кстати, и выборы губернатора. Сегодня депутаты облсовета назначили их дату — 8 сентября.
Рано утром во время грозы во дворе дома №26 по улице Горького огромный американский клен рухнул на парковку и разбил четыре машины: «Рено», «Хендай», «Форд» и «Митсубиси».
По словам жильцов дома, управляющая компания недавно опилила одно аварийное дерево, планируя его в дальнейшем снести, а второе трогать не стало, посчитав его живым. В итоге на машины упало именно оно.
«Видишь штормовое предупреждение — отгоняй в гараж», — посоветовал й.
А жильцы дома № 46 по улице Котовского боятся, что на их парковке обрушится асфальт. Но в компании «РВК-Липецк» заверили — сделают все возможное, чтобы этого не произошло.
И еще про лужи, или, как их назвали в мэрии, «родовые травмы». После дождя липчанам приходится не переходить, а перепрыгивать через пешеходные переходы. Такие места всем известны. В мэрии все время обещают их исправить.
«Можно подумать, что лужи только у Меркурия, город весь в родовых травмах, на каждом пешеходном переходе. Перекресток Терешковой — жуть во мраке, остановка Космонавтов, напротив ОЦКНТ просел асфальт, ждем когда рванет, из-под асфальта фонтан? На углу дома 29, РВК расковырял тротуар, засыпал песочком., а яма как была так и осталась». — написала Незванная.
Сегодня стали известны данные о доходах руководители муниципальных организаций Липецка за 2023 год. GOROD48 изучил декларации, доходы почти всех руководителей бюджетных организаций превышают 100 000 рублей в месяц.
Завтра в Липецке снова ожидаются дожди и грозы. По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит от +24 до +26 градусов. Обратите внимание, в регионе объявлено штормовое предупреждение до 18.00 седьмого июня.
А еще спасатели предупреждают - будьте внимательны на реке.
Фото: Telegram-канал Романа Ченцова
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