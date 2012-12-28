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Происшествия
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сегодня, 09:20
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82-летний старик вышел ночью на проезжую часть и погиб: водителю грозит до пяти лет
Как установило следствие, вечером 30 сентября прошлого года обвиняемый сбил на улице Гагарина вне пешеходного перехода 82-летнего мужчину. Пенсионер умер на месте.
«Обвинительное заключение утверждено прокурором Правобережного района Липецка и уголовное дело направлено в суд. Максимальная санкция инкриминируемой водителю статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы», — сообщили в полиции.
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