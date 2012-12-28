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1767
сегодня, 09:20
10

82-летний старик вышел ночью на проезжую часть и погиб: водителю грозит до пяти лет

Полицейские передали в суд уголовное дело 37-летнего жителя Липецка, обвиняемого в нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Прошлой осенью липчанин сбил пожилого мужчину.

Как установило следствие, вечером 30 сентября прошлого года обвиняемый сбил на улице Гагарина вне пешеходного перехода 82-летнего мужчину. Пенсионер умер на месте.

«Обвинительное заключение утверждено прокурором Правобережного района Липецка и уголовное дело направлено в суд. Максимальная санкция инкриминируемой водителю статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы», — сообщили в полиции.
авария
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
33 минуты назад
Неужели ни у кого не возникло желание остановиться и помочь перейти дорогу старому человеку?
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?!?
35 минут назад
Явно у пешехода были уже когнитивные нарушения
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////гость\\\\
39 минут назад
я один не могу понять по видео , что нарушил то водитель?
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Правдоруб
42 минуты назад
А в чём водитель виноват ? Если только был пьян или под наркотиками или превысил скорость !
Ответить
С сокола
45 минут назад
За что 5 лет? За то , что ему под колёса человек бросился?
Ответить
48
49 минут назад
Когда закон будет защищать обе стороны дорожного движения? Пешеход нарушил пдд в темное время суток вне пешеходного перехода!
Ответить
это как ?
56 минут назад
1. обвиняемого в нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. 2. сбил на улице Гагарина вне пешеходного перехода 82-летнего мужчину 1. нарушение правил дорожного движения 2. вне пешеходного перехода ???
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Зоркий
сегодня, 09:42
Нужно такие законы скорее менять: человек вышел де факто совершить самоубийство, подставив ни в чем не повинного человека. Талдычат везде про средство повышенной опасности, так давайте я спрыгну с моста, а посадят архитектора моста, ведь он построил тоже средство повышенной опасности.
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Лето
сегодня, 09:42
Я не пойму, а в чем водитель виноват? Какие 5 лет?! Если дед сам под колеса выбежал!
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zzloyzz
сегодня, 09:42
Будьте добры, пояснительную бригаду, на счет нарушения водителем ПДД.
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