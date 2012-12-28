82-летний старик вышел ночью на проезжую часть и погиб: водителю грозит до пяти лет

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Полицейские передали в суд уголовное дело 37-летнего жителя Липецка, обвиняемого в нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Прошлой осенью липчанин сбил пожилого мужчину.Как установило следствие, вечером 30 сентября прошлого года обвиняемый сбил на улице Гагарина вне пешеходного перехода 82-летнего мужчину. Пенсионер умер на месте.«Обвинительное заключение утверждено прокурором Правобережного района Липецка и уголовное дело направлено в суд. Максимальная санкция инкриминируемой водителю статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы», — сообщили в полиции.