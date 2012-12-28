Больше всех в муниципальных организациях Липецка зарабатывал директор парков и Зеленого острова
Липецкая вечЁрка: фаворит выборов мэра, машины под деревом и сколько зарабатывают директора школ и детсадов
Добринец выгораживал напавшего на него с ножом возле клуба парня и был осужден за ложные показания
28-летний мужчина попался на «Проверочной закупке»: за 500 рублей он продал пакетик с марихуаной
Происшествия
139
22 минуты назад
25-летний мотоциклист попал в больницу после аварии на сельской дороге
6 июня на дорогах области пострадали два человека.
«По предварительным данным, 32-летний водитель «Лады» не уступил дорогу мотоциклу», — сообщили в областном управлении ГАИ.
В Данкове улице Дорожной 55-летний водитель «ВАЗ-21043» сбил 38-летнего мужчину. Его доставили в больницу.
«6 июня автоинспекторы выявили 4666 нарушений правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены четверо водителей, за неиспользование ремней безопасности — 238.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4384 случая превышения скорости», — рассказали в ГАИ.
0
0
0
1
0
Комментарии