25-летний мотоциклист попал в больницу после аварии на сельской дороге

6 июня на дорогах области пострадали два человека.



Поздно вечером 6 июня в селе Девица Усманского района столкнулись автомобиль «Лада Калина» и мотоцикл «Минск». С места аварии госпитализирован 25-летний водитель мотоцикла.«По предварительным данным, 32-летний водитель «Лады» не уступил дорогу мотоциклу», — сообщили в областном управлении ГАИ.В Данкове улице Дорожной 55-летний водитель «ВАЗ-21043» сбил 38-летнего мужчину. Его доставили в больницу.«6 июня автоинспекторы выявили 4666 нарушений правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены четверо водителей, за неиспользование ремней безопасности — 238.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4384 случая превышения скорости», — рассказали в ГАИ.