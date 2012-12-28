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В микрорайоне «Звёздный» зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации аммиака более чем в два раза
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Общество
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сегодня, 12:37
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В микрорайоне «Звёздный» зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации аммиака более чем в два раза
Неприятный запах идёт из Липецкого района: там очищали навозные накопители и вносили удобрения на поля.
— Установлено, что сельхозпредприятиями в Липецком районе проводилась очистка навозных накопителей и внесение удобрений на поля. При этом юридическим лицом не учитывалась роза ветров, что стало причиной неприятного запаха. Сейчас по информации сельхозпроизводителей работы прекращены. Экологами направлены материалы в Липецкую природоохранную прокуратуру с целью проведения надзорных мероприятий в отношении юрлица, — сообщили GOROD48 в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.
В свою очередь Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура уже начала проверку.
По данным GOROD48, внимание контролирующих органов сейчас приковано к предприятиям группы компаний «Экоптица» Эдуарда Кирьянова — именно они находятся в районе источника неприятного запаха. Предположительно, навоз разбросали на поля, но вовремя не задисковали трактором.
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