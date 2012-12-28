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сегодня, 12:37
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В микрорайоне «Звёздный» зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации аммиака более чем в два раза

Неприятный запах идёт из Липецкого района: там очищали навозные накопители и вносили удобрения на поля.

Областная экологическая лаборатория получила первые результаты замеров проб воздуха в Липецке: в микрорайоне «Звёздный» на улице Казьмина зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации аммиака более чем в два раза. Эта точка расположена ближе всего к предполагаемому источнику неприятного запаха, на который со вчерашнего дня жалуются липчане.

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— Установлено, что сельхозпредприятиями в Липецком районе проводилась очистка навозных накопителей и внесение удобрений на поля. При этом юридическим лицом не учитывалась роза ветров, что стало причиной неприятного запаха. Сейчас по информации сельхозпроизводителей работы прекращены. Экологами направлены материалы в Липецкую природоохранную прокуратуру с целью проведения надзорных мероприятий в отношении юрлица, — сообщили GOROD48 в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.

В свою очередь Липецкая межрайонная  природоохранная прокуратура уже начала проверку

По данным GOROD48, внимание контролирующих органов сейчас приковано к предприятиям группы компаний «Экоптица» Эдуарда Кирьянова — именно они находятся в районе источника неприятного запаха. Предположительно, навоз разбросали на поля, но вовремя не задисковали трактором. 
запах
сельское хозяйство экология
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
12 минут назад
Откуда такие превышение,да не может быть в нашем благополучном , зелёном,городе.не верю ч этим спецам и .
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Вячеслав Артур
23 минуты назад
Я не чувствую у меня коровий вирус
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коля
27 минут назад
смешно на кц 2 сходите понюхайте .человеческие рецепторы мало улавливают .только резкие запахи .
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ГОСТЬ
37 минут назад
Воняет до сих пор сколько можно наступать на одни и те же грабли
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Позитив
14 минут назад
Не помрете, Вы цветами ходите в туалет! Что-же теперь, давайте закроем все фермы!!!
Ответить
ГОСТЬ
6 минут назад
Не помрете, Вы цветами ходите в туалет! Что-же теперь, давайте закроем все фермы!!! есть нормы обращения с отходами определенного класса опасности учите матчасть
Ответить
срочно
37 минут назад
выдать 10 предостережений
Ответить
Космонавтов 88
39 минут назад
У нас даже подъезд провонял.
Ответить
Интересно
42 минуты назад
А что будет когда заселится микрорайон Взлётный , который напротив и ближе к полям , микрорайона «Звёздный» ?
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Лиза
44 минуты назад
Если у нас в центре города стоял ужасный запах, представляю, какое "амбре" стоИт в микрорайоне Звёздный
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Липчанин
44 минуты назад
При Уваркиной такого безобразия не было)
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Сергей
57 минут назад
Предприятия, использующие аварийные химически опасные вещества (АХОВ), в случае аварийных ситуаций представляют опасность для рабочих и служащих, а при крупных авариях — и для населения.
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