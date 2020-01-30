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Сегодня в Липецке: какие сугубо мужские профессии отбирают женщины и в зависимость попала уже половина липчан
Общество
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38 минут назад
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Сегодня в Липецке: какие сугубо мужские профессии отбирают женщины и в зависимость попала уже половина липчан
Представляем вам самые важные анонсы сегодняшнего дня.
В Липецке немного похолодает, но температура не выйдет за комфортные рамки – 24-26 градусов. Портить настроение липчанам будут дожди, по большей части – кратковременные, но местами с грозами.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 8-е Марта, 2, 3, 6, 9, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, 28, 34; . Волгоградской, 8, 8а, 10, 12, 14, 13, 14а; Ворошилова, 11; Советской, 68; Толстого, 40, 42, 44, 46.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат улицы Алмазную и Гришина, а с 15:00 до 18:00 - Адмирала Макарова, Дзержинского, З.Космодемьянской, площадь Мира и проспект Мира.
В промежутке с 8:00 до 18:00 отключат электричество на срок не более 3-х часов на улицах 9-го Мая, А.Ладыгина, Асфальтной, Бабушкина, Бардина, Басинского, Баумана, Бахаева, Бурлакова, Водной, Дальней, Д.Бедного, К.Булавина, Знаменского, Интернациональной, Кочеткова, Красивой, Курчатова, Ленина, М.Светлова, М.Расковой, Писарева, Полунина, Семенова-Тян-Шанского, Тихой, Третьякова, Ферросплавной, Фруктовой, Фурманова, Ярославской, на площади Заводской, на Осеннем проезде, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, Тёплом, Щепкина, в садоводчествах «Монтажник», «Металлург 3.
Пробки
В рабочие дни на дорогах Липецка пробка на пробке, а в пятницу количество заторов ещё увеличивается. Поэтому сегодня никак не обойтись без «Яндекс-карт» или аналогичных приложений: маршрут лучше строить с учётом их сведений.
«Казаки России» (12+)
Всемирно известный театр танца вновь выступит перед земляками.
В 18:00 в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая. 20) казаки покажут концертную программу «Я люблю тебя, Россия». Зрителей как обычно ждут незабываемые впечатления.
Концерты нон-стоп
Сразу два концерта состоятся друг за другом в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная. 2). В 18:00 для липчан споют и сыграют на гитарах Антон и Павел Харины (12+)
А в 19:00 наступит черёд удивлять своим творчеством исполнителя Даниила Ишкова с программой «Жизнь, как песня» (12+). Певец обещает исполнить отечественные шлягеры, иностранные хиты и шансон – но не из блатной подворотни, а настоящий французский.
Данила Ишков, фото vk.com/forever_swager_alone
Театр
На липецкой сцене сегодня только один спектакль% в 18:00 в ЛГАДТ им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажут фэнтезийную постановку. Отмеченную на многих фестивалях «Ученик колдуна» (12+).
Семья художников (12+)
В музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) в 17:00 состоится открытие выставки скульптуры семейной династии Салычевых-Цыциных-Фоминых.
Глава семейства Заслуженный художник России Михаил Салычев живет в Тамбове, именно он придумал облик «тамбовского волка», который сейчас широко используется в скульптуре и художественном творчестве.
Наталья Цыцина – это жена и творческая соратница Михаила Ивановича, а Фомины – младшее поколение, которое только начинает свой творческий путь.
На открытии можно будет пообщаться с художниками, а сама выставка будет работать до 4 августа.
Бесплатный английский (12+)
Вновь рекомендуем подросткам Клуб разговорного английского языка «Piccadilly», который собирается по пятницам в 14:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а). Это то самое место, где учат языку не хуже, чем репетиторы, но при этом не берут денег..
Женщины осваивают мужские профессии
За последний год доля женщин, которые оказывают услуги в категории IT выросла с 18% до 23%, т.е. на каждый четвертый специалист в этой сфере, ранее считавшейся сугубо мужской, относится к прекрасной половине, подсчитали в Avito. Дамы всё охотнее берутся за установку и настройку ПО, создание и продвижение сайтов, программирование по ТЗ, различные Интернет-услуги.
Но наши мастерицы «коня на скаку остановить» осваивают не только это. На рынке строительных и транспортных милые дамы уже заняли соответственно 18% и 25% ниш.
Более того, до 2023 года больше половины различных услуг по найму выполняли мужчины – 54%, то теперь их доля снизилась до 46 %, а женщины заняли 53%.
Рабы гаджетов
17% липчан уверенно заявили о своей цифровой зависимости, а 34% скорее согласны с этим, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.
Получается, что 51 % земляков уже так или иначе зависит от гаджетов. При этом таких становится ещё больше по мере уменьшения возрастной категории опрашиваемых. Так, среди людей моложе 34 лет киберзависимось испытывают уже 57% граждан.
35% горожан сообщили, что время от времени практикуют «цифровой детокс» — временный отказ от использования гаджетов и интернета. Однако большинство практикуют - 65%, большинство людей просто не может себе позволить остаться без связи, ведь от неё зависят и работа, и личная жизнь. Такие люди отмечают: «Жить в век технологий и отказываться от них — все равно что отказываться от воздуха», «Кто владеет информацией, тот владеет миром».
Дорогие липчане! Про информацию – это верно подмечено. Владеть миром липчанам вот уже полтора десятилетия помогает GOROD48, который не зря из-за этого называют электронным именем Липецка. С нами вы не пропустите никаких важных и интересных событий и всегда будете в курсе всего происходящего. Жизнь не пройдёт мимо вас, если будете чаще заходить на наши страницы. Ждём вас на сайте снова и снова!
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