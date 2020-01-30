Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Зимой мы замерзнем»: липчане заметили странные ремонты от «Квадры»
Общество
Жильцов многоэтажки предупредили об опасности обрушения парковки
Общество
Роман Ченцов принес в Липецкий горсовет заявление о желании стать мэром
Общество
Трое липчан заболели геморрагической лихорадкой с почечным синдромом
Здоровье
«Будем учить своих врачей»
Общество
Дерево упало на четыре автомобиля в центре Липецка
Происшествия
Больше всех в муниципальных организациях Липецка зарабатывал директор парков и Зеленого острова
Общество
В региональном УФСИН опровергают побег из-под домашнего ареста 15-летнего боксера
Происшествия
Cнять наличные на кассе можно в 403 торговых точках Липецкой области
Экономика
Более чем на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Читать все
Статистика: бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,2%
Общество
Липецкая вечЁрка: фаворит выборов мэра, машины под деревом и сколько зарабатывают директора школ и детсадов
Общество
Более чем на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Дожди и грозы задержатся в Липецкой области еще на день
Погода в Липецке
Компанию по оказанию услуг автоматической фотовидеофиксации нарушений включили в реестр недобросовестных поставщиков
Общество
Спасатели предупредили о грозе с сильным ветром
Погода в Липецке
Сгоревший на трассе грузовик перевозил жидкую резину и грунтовку для бассейнов
Происшествия
Сегодня в Липецке: какие сугубо мужские профессии отбирают женщины и в зависимость попала уже половина липчан
Общество
В пятницу утром будет перекрыт проезд по улице Папина у пожарной части №1
Общество
«Чтобы у вас было больше поводов для радости, а у спасателей — меньше работы»
Общество
Читать все
Общество
255
38 минут назад
2

Сегодня в Липецке: какие сугубо мужские профессии отбирают женщины и в зависимость попала уже половина липчан

Представляем вам самые важные анонсы сегодняшнего дня.

Гроза не унимается

В Липецке немного похолодает, но температура не выйдет за комфортные рамки – 24-26 градусов. Портить настроение липчанам будут дожди, по большей части – кратковременные, но местами с грозами.

DSC02234112 — копия.jpg

Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 8-е Марта, 2, 3, 6, 9, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, 28, 34; . Волгоградской, 8, 8а, 10, 12, 14, 13, 14а; Ворошилова, 11; Советской, 68; Толстого, 40, 42, 44, 46.

Изображение WhatsApp 2024-05-16 в 14.07.37_7457f6ca.jpg

В это же время неудобства испытают и жители частного сектора на улицах 8-е Марта, Адамова, Бехтерева, Гвардейской, Дачной, Декабристов, Волгоградской, Воронежской, Ворошилова, Горького, Ильича, Красина, Лазо, Песчаной, Подовражной, Профсоюзной, Станиславского, Степной, Студенческой, Тургенева,

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат улицы Алмазную и Гришина, а с 15:00 до 18:00 - Адмирала Макарова, Дзержинского, З.Космодемьянской, площадь Мира и проспект Мира.

WhatsApp Image 2020-01-30 at 18.06.52.jpeg

В промежутке с 8:00 до 18:00 отключат электричество на срок не более 3-х часов на улицах 9-го Мая, А.Ладыгина, Асфальтной, Бабушкина, Бардина, Басинского, Баумана, Бахаева, Бурлакова, Водной, Дальней, Д.Бедного, К.Булавина, Знаменского, Интернациональной, Кочеткова, Красивой, Курчатова, Ленина, М.Светлова, М.Расковой, Писарева, Полунина, Семенова-Тян-Шанского, Тихой, Третьякова, Ферросплавной, Фруктовой, Фурманова, Ярославской, на площади Заводской, на Осеннем проезде, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, Тёплом, Щепкина, в садоводчествах «Монтажник», «Металлург 3.

Пробки

В рабочие дни на дорогах Липецка пробка на пробке, а в пятницу количество заторов ещё увеличивается. Поэтому сегодня никак не обойтись без «Яндекс-карт» или аналогичных приложений: маршрут лучше строить с учётом их сведений.



«Казаки России» (12+)

Всемирно известный театр танца вновь выступит перед земляками.

_DSC0721.JPG

В 18:00 в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая. 20) казаки покажут концертную программу «Я люблю тебя, Россия». Зрителей как обычно ждут незабываемые впечатления.

Концерты нон-стоп

Сразу два концерта состоятся друг за другом в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная. 2). В 18:00 для липчан споют и сыграют на гитарах Антон и Павел Харины (12+)

А в 19:00 наступит черёд удивлять своим творчеством исполнителя Даниила Ишкова с программой «Жизнь, как песня» (12+). Певец обещает исполнить отечественные шлягеры, иностранные хиты и шансон – но не из блатной подворотни, а настоящий французский.

BSDWlOZuY14.jpg

Данила Ишков, фото vk.com/forever_swager_alone

Вход на оба концерта бесплатный.

Театр

На липецкой сцене сегодня только один спектакль% в 18:00 в ЛГАДТ им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажут фэнтезийную постановку. Отмеченную на многих фестивалях «Ученик колдуна» (12+).

pak52qxrq6b15l3k0ng3gu1377mdntv4.jpg

Сирота по имени Крабат во время скитаний в поисках лучшей жизни попадает на старую зловещую мельницу. Её хозяин соглашается его приютить, но с одним условием: Крабат должен пойти к нему в ученики. Но плата за уроки могущественного колдуна слишком высока, а избавиться от тёмных чар можно только светом и мелодией истинной любви.

Семья художников (12+)

В музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) в 17:00 состоится открытие выставки скульптуры семейной династии Салычевых-Цыциных-Фоминых.

Глава семейства Заслуженный художник России Михаил Салычев живет в Тамбове, именно он придумал облик «тамбовского волка», который сейчас широко используется в скульптуре и художественном творчестве.
Наталья Цыцина – это жена и творческая соратница Михаила Ивановича, а Фомины – младшее поколение, которое только начинает свой творческий путь.

88ё.jpg

На открытии можно будет пообщаться с художниками, а сама выставка будет работать до 4 августа.

Бесплатный английский (12+)

Вновь рекомендуем подросткам Клуб разговорного английского языка «Piccadilly», который собирается по пятницам в 14:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а). Это то самое место, где учат языку не хуже, чем репетиторы, но при этом не берут денег..

s064oi25msbjx76amsnor3v519qlse0z.jpeg

Женщины осваивают мужские профессии

За последний год доля женщин, которые оказывают услуги в категории IT выросла с 18% до 23%, т.е. на каждый четвертый специалист в этой сфере, ранее считавшейся сугубо мужской, относится к прекрасной половине, подсчитали в Avito. Дамы всё охотнее берутся за установку и настройку ПО, создание и продвижение сайтов, программирование по ТЗ, различные Интернет-услуги.

0J2A0635 копия.jpg

Но наши мастерицы «коня на скаку остановить» осваивают не только это. На рынке строительных и транспортных милые дамы уже заняли соответственно 18% и 25% ниш.

Более того, до 2023 года больше половины различных услуг по найму выполняли мужчины – 54%, то теперь их доля снизилась до 46 %, а женщины заняли 53%.

Рабы гаджетов

17% липчан уверенно заявили о своей цифровой зависимости, а 34% скорее согласны с этим, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.

Получается, что 51 % земляков уже так или иначе зависит от гаджетов. При этом таких становится ещё больше по мере уменьшения возрастной категории опрашиваемых. Так, среди людей моложе 34 лет киберзависимось испытывают уже 57% граждан.

DSC_28282.jpg

35% горожан сообщили, что время от времени практикуют «цифровой детокс» — временный отказ от использования гаджетов и интернета. Однако большинство практикуют - 65%, большинство людей просто не может себе позволить остаться без связи, ведь от неё зависят и работа, и личная жизнь. Такие люди отмечают: «Жить в век технологий и отказываться от них — все равно что отказываться от воздуха», «Кто владеет информацией, тот владеет миром».

Дорогие липчане! Про информацию – это верно подмечено. Владеть миром липчанам вот уже полтора десятилетия помогает GOROD48, который не зря из-за этого называют электронным именем Липецка. С нами вы не пропустите никаких важных и интересных событий и всегда будете в курсе всего происходящего. Жизнь не пройдёт мимо вас, если будете чаще заходить на наши страницы. Ждём вас на сайте снова и снова!
Сегодня в Липецке
0
0
0
0
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Угробили
2 минуты назад
Детей и их яжематерей этими гаджетами.
Ответить
:-)
12 минут назад
Волки - ОГОНЬ!!! :-)
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru