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Общество
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сегодня, 16:46
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Жители улицы Свиридова устали от шума стройки
По их словам, новый дом строят круглосуточно.
— Два часа ночи, — говорит Владимир за кадром, а потом на записи слышны звуки строительства.
— Раньше было терпимо, сейчас уже что-то совсем тяжело стало: шум, сварка, резка и так далее, — пожаловался он в разговоре с GOROD48.
Владимир уже обращался и в полицию, и в Роспотребнадзор. Санитарные врачи обещали проверить уровень шума.
Дом за «Ашаном» возводит трест «Липецкстрой».
— Два месяца назад мы получили жалобу на шум. Я распорядился, чтобы с 20:00 до 08:00 шумные работы на строительной площадке не проводились. Возможно, кто-то нарушил распоряжение. Еще раз проверим. Попрошу сотрудников записать видео, — извинился за причиненные неудобства генеральный директор треста «Липецкстрой» Валерий Сешенов.
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