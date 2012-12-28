Жители улицы Свиридова устали от шума стройки

По их словам, новый дом строят круглосуточно.

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Житель улицы Свиридова Владимир снял строительство дома за гипермаркетом «Ашан». И все бы ничего, но стройка ведется и по ночам.— Два часа ночи, — говорит Владимир за кадром, а потом на записи слышны звуки строительства.— Раньше было терпимо, сейчас уже что-то совсем тяжело стало: шум, сварка, резка и так далее, — пожаловался он в разговоре с GOROD48.Владимир уже обращался и в полицию, и в Роспотребнадзор. Санитарные врачи обещали проверить уровень шума.Дом за «Ашаном» возводит трест «Липецкстрой».— Два месяца назад мы получили жалобу на шум. Я распорядился, чтобы с 20:00 до 08:00 шумные работы на строительной площадке не проводились. Возможно, кто-то нарушил распоряжение. Еще раз проверим. Попрошу сотрудников записать видео, — извинился за причиненные неудобства генеральный директор треста «Липецкстрой» Валерий Сешенов.