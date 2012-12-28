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сегодня, 16:46
8

Жители улицы Свиридова устали от шума стройки

По их словам, новый дом строят круглосуточно.

Житель улицы Свиридова Владимир снял строительство дома за гипермаркетом «Ашан». И все бы ничего, но стройка ведется и по ночам.

— Два часа ночи, — говорит Владимир за кадром, а потом на записи слышны звуки строительства.

— Раньше было терпимо, сейчас уже что-то совсем тяжело стало: шум, сварка, резка и так далее, — пожаловался он в разговоре с GOROD48.

Владимир уже обращался и в полицию, и в Роспотребнадзор. Санитарные врачи обещали проверить уровень шума.

Дом за «Ашаном» возводит трест «Липецкстрой».

—  Два месяца назад мы получили жалобу на шум. Я распорядился, чтобы с 20:00 до 08:00 шумные работы на строительной площадке не проводились. Возможно, кто-то нарушил распоряжение. Еще раз проверим. Попрошу сотрудников записать видео, — извинился за причиненные неудобства генеральный директор треста «Липецкстрой» Валерий Сешенов.
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Житель
сегодня, 17:25
К сожалению и без стройки наш город очень шумный по ночам, мотоциклы ревут, машины всю ночь, скорые включают сирены по поводу и без повода, окна невозможно открыть.
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автоледи
49 минут назад
Чтоб к вам скорая ехала без сирены.
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не жалко
сегодня, 17:00
у нас убрали 353 вам продлили 352 а у нас убрали 36 вам продлили 352 у нас закрыли 24а вам добавили 346 и продлили работу до часу ночи.
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Витек
сегодня, 16:58
А когда там квартиру брали не предполагали, что еще дома будут строить?
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Казинка
сегодня, 16:58
Заселились в муравейник и тишины хотят. Купите дом в Казинке и будете мидитировать под яблоней
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222
33 минуты назад
У вам скоро будет окружная дорога в Казинке, удачи с медитацией, как и с чистым воздухом)))
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Экономист
сегодня, 16:52
Круглосуточная работа - признак роста экономики.
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Brend
сегодня, 16:52
Те кто работает, такой шум не разбудит.
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