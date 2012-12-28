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Происшествия
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сегодня, 17:13
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В Ельце утонул 14-летний мальчик
Это уже третья смерть подростков на воде с начала купального сезона.
«В 14:18 служба «112» получила информацию о том, что в реке у Лебедянского моста тонет подросток. В 16:30 его тело было найдено и передано сотрудникам полиции для проведения оперативно-следственных мероприятий», — рассказали в МЧС.
По данным полиции, мальчику было 14 лет.
С начала купального сезона это уже третья смерть подростков на воде. 29 мая в Липецке на Центральном пляже утонул 16-летний юноша, а 1 июня в пруду села Подгорное погиб 12-летний мальчик.
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