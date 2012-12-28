В Липецке спасли запутавшуюся в проводах сову

Птица попала в беду на улице Московской.

На улице Московской спасли сову, которая запуталась в проводах.Сообщение о попавшей в беду птице поступило в Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. Сотрудники этого управления выехали на место, освободили птицу и выпустили её в естественную среду обитания.