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Общество
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24 минуты назад
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В Липецке спасли запутавшуюся в проводах сову
Птица попала в беду на улице Московской.
Сообщение о попавшей в беду птице поступило в Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. Сотрудники этого управления выехали на место, освободили птицу и выпустили её в естественную среду обитания.
Фото, видео - vk.com/ohotnadzor48
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