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5 минут назад

В Грязинском районе мать и дочь перевели мошенникам миллион рублей

Женщины пытались спасти деньги от незаконного списания.

В Грязинском районе мать и дочь перевели мошенникам миллион рублей. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, 73-летняя женщина получила сообщение в мессенджере от «сотрудника сотовой кампании», который предложил продлить срок действия договора оказания услуг связи на три года. Женщина согласилась.

Потом ей позвонил «сотрудник Госуслуг» и сообщил, что женщина общалась с мошенниками, и теперь её сбережениям грозит опасность. Рядом с ней в этот момент находилась дочь, которая тоже поверила во всё услышанное. Мать и дочь отправились в Липецк, сняли миллион рублей через банкомат и перевели их мошенникам.

А 48-летняя ельчанка, пытаясь спасти деньги от незаконного списания, перевела на «безопасный счёт» более 400 000 рублей.

72-летний житель Становлянского района перечислил почти 100 000 рублей, чтобы обезопасить свои сбережения.

41-летняя липчанка потеряла 90 000 рублей, перейдя по ссылке якобы на сайт банка.

51-летней жительнице Грязинского района написала якобы её коллега по работе и попросила денег в долг: отзывчивая женщина перевела через банковское приложение 54 000 рублей.
мошенничество
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