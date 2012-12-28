Женщины пытались спасти деньги от незаконного списания.

В Грязинском районе мать и дочь перевели мошенникам миллион рублей. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, 73-летняя женщина получила сообщение в мессенджере от «сотрудника сотовой кампании», который предложил продлить срок действия договора оказания услуг связи на три года. Женщина согласилась.Потом ей позвонил «сотрудник Госуслуг» и сообщил, что женщина общалась с мошенниками, и теперь её сбережениям грозит опасность. Рядом с ней в этот момент находилась дочь, которая тоже поверила во всё услышанное. Мать и дочь отправились в Липецк, сняли миллион рублей через банкомат и перевели их мошенникам.А 48-летняя ельчанка, пытаясь спасти деньги от незаконного списания, перевела на «безопасный счёт» более 400 000 рублей.72-летний житель Становлянского района перечислил почти 100 000 рублей, чтобы обезопасить свои сбережения.41-летняя липчанка потеряла 90 000 рублей, перейдя по ссылке якобы на сайт банка.51-летней жительнице Грязинского района написала якобы её коллега по работе и попросила денег в долг: отзывчивая женщина перевела через банковское приложение 54 000 рублей.