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Происшествия
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5 минут назад
В Грязинском районе мать и дочь перевели мошенникам миллион рублей
Женщины пытались спасти деньги от незаконного списания.
Потом ей позвонил «сотрудник Госуслуг» и сообщил, что женщина общалась с мошенниками, и теперь её сбережениям грозит опасность. Рядом с ней в этот момент находилась дочь, которая тоже поверила во всё услышанное. Мать и дочь отправились в Липецк, сняли миллион рублей через банкомат и перевели их мошенникам.
А 48-летняя ельчанка, пытаясь спасти деньги от незаконного списания, перевела на «безопасный счёт» более 400 000 рублей.
72-летний житель Становлянского района перечислил почти 100 000 рублей, чтобы обезопасить свои сбережения.
41-летняя липчанка потеряла 90 000 рублей, перейдя по ссылке якобы на сайт банка.
51-летней жительнице Грязинского района написала якобы её коллега по работе и попросила денег в долг: отзывчивая женщина перевела через банковское приложение 54 000 рублей.
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