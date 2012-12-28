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В Липецкой области до +28, небольшие дожди пройдут лишь местами
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Погода в Липецке
215
сегодня, 17:04

В Липецкой области до +28, небольшие дожди пройдут лишь местами

8 июня под влиянием атмосферных фронтов в Липецкой области местами возможен небольшой кратковременный дождь. 9 и 10 июня регион окажется в малоградиентном поле, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-21 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 июня в Липецкой области переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, 8-13 м/сек. Температура ночью от +12 до +17 градусов, днем — от +23 до +28 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью — от +13 до +15 градусов, днем — от +25 до +27 градусов.

День 8 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году — 3 градуса тепла. 

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