В Липецкой области до +28, небольшие дожди пройдут лишь местами

8 июня под влиянием атмосферных фронтов в Липецкой области местами возможен небольшой кратковременный дождь. 9 и 10 июня регион окажется в малоградиентном поле, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-21 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 июня в Липецкой области переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, 8-13 м/сек. Температура ночью от +12 до +17 градусов, днем — от +23 до +28 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью — от +13 до +15 градусов, днем — от +25 до +27 градусов.День 8 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году — 3 градуса тепла.