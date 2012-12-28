Липецкая вечЁрка: фаворит выборов мэра, машины под деревом и сколько зарабатывают директора школ и детсадов
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В микрорайоне «Звёздный» зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации аммиака более чем в два раза
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Погода в Липецке
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сегодня, 15:27
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В Липецке ожидается гроза с сильным ветром
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