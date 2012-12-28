Липецкая вечЁрка: фаворит выборов мэра, машины под деревом и сколько зарабатывают директора школ и детсадов
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Сегодня в Липецке: какие сугубо мужские профессии отбирают женщины и в зависимость попала уже половина липчан
35-летнему липчанину пообещали пригнать из Германии «Ауди» и оставили без 2,8 миллиона рублей
Происшествия
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41 минуту назад
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35-летнему липчанину пообещали пригнать из Германии «Ауди» и оставили без 2,8 миллиона рублей
Мужчина обратился в полицию.
А его ровесницу — 35-летнюю женщину обманули при покупке щенка. За шпица липчанка заплатила 11 тысяч рублей. Как оказалось — мошенникам.
69-летняя пенсионерка решила заработать на инвестициях. В результате она перевела мошенникам 1 миллион 180 тысяч рублей.
62-летняя женщина поверила сообщению от имени знакомой — та предлагала ей помощь в получении социальной выплаты. Женщина продиктовала данные карты и коды из SMS-сообщений и за 20 минут лишилась 37 тысяч 900 рублей.
25-летний мужчина покупал электронные сигареты и потерял более чем 100 тысяч рублей. Переведя деньги продавцу, товар он так и не дождался.
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