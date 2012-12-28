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41 минуту назад
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35-летнему липчанину пообещали пригнать из Германии «Ауди» и оставили без 2,8 миллиона рублей

Мужчина обратился в полицию.

Липчанин нарвался на мошенников при покупке машины. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 35-летний липчанин нашёл в интернете на сайте компании предложение о привозе автомобиля из-за рубежа. Мужчина заплатил 2,8 миллиона рублей за автомобиль «Ауди», который должны были для него пригнать из Германии. Но остался и без денег, и без машины, и пришёл в полицию.

А его ровесницу — 35-летнюю женщину обманули при покупке щенка. За шпица липчанка заплатила 11 тысяч рублей. Как оказалось — мошенникам.

69-летняя пенсионерка решила заработать на инвестициях. В результате она перевела мошенникам 1 миллион 180 тысяч рублей.

62-летняя женщина поверила сообщению от имени знакомой — та предлагала ей помощь в получении социальной выплаты. Женщина продиктовала данные карты и коды из SMS-сообщений и за 20 минут лишилась 37 тысяч 900 рублей.

25-летний мужчина покупал электронные сигареты и потерял более чем 100 тысяч рублей. Переведя деньги продавцу, товар он так и не дождался.
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Комментарии (1)

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Химик
3 минуты назад
Утром деньги -утром стулья! Принцип никто не отменял.
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