Происшествия

30 минут назад

Липецкие таможенники задержали запрещенные препараты

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#таможня
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Липецкие таможенники задержали запрещенные препараты

Ампулы и таблетки запрещенных к ввозу в Россию препаратов «Sustamed» и «Danabol» таможенники обнаружили в почтовом отправлении из Беларуси.

Сотрудники оперативно-розыскного отделения Липецкой таможни задержали запрещённые к ввозу на территорию России сильнодействующие вещества. Их пересылали в международном почтовом отправлении из республики Беларусь в адрес жителя Липецкой области. При получении посылки мужчина был задержан липецкими таможенниками.

«В отправлении находились восемь ампул и 300 таблеток препаратов «Sustamed» и «Danabol»,  содержащих сильнодействующие вещества – тестостерон и метандиенон. Их ввоз в Российскую Федерацию запрещен», - сообщил и.о. заместителя начальника Липецкой таможни Андрей Азовцев.
23-летний получатель товара заявил при задержании, что приобрел препараты для собственных нужд — наращивать мышечную массу во время занятий спортом. 
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По данному факту Липецкой таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ…». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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#таможня
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Комментарии (1)

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ее

15 минут назад
Колбасу надо было заказывать у батьки ! И водку
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