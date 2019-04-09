Липецкие таможенники задержали запрещенные препараты

Ампулы и таблетки запрещенных к ввозу в Россию препаратов «Sustamed» и «Danabol» таможенники обнаружили в почтовом отправлении из Беларуси.

Сотрудники оперативно-розыскного отделения Липецкой таможни задержали запрещённые к ввозу на территорию России сильнодействующие вещества. Их пересылали в международном почтовом отправлении из республики Беларусь в адрес жителя Липецкой области. При получении посылки мужчина был задержан липецкими таможенниками.«В отправлении находились восемь ампул и 300 таблеток препаратов «Sustamed» и «Danabol», содержащих сильнодействующие вещества – тестостерон и метандиенон. Их ввоз в Российскую Федерацию запрещен», - сообщил и.о. заместителя начальника Липецкой таможни Андрей Азовцев.23-летний получатель товара заявил при задержании, что приобрел препараты для собственных нужд — наращивать мышечную массу во время занятий спортом.По данному факту Липецкой таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ…». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.