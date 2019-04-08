В мире
сегодня, 14:00
Зеленский принимает вопросы к дебатам через Instagram
Кандидат в президенты Украины намерен встретиться с Порошенко 19 апреля.
Актер Владимир Зеленский предложил посетителям своего аккаунта Instagram придумать вопросы для дебатов перед вторым туром президентских выборов, пишет РБК.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе в Киеве.Ранее Порошенко заявил, что ждет Зеленского 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, он также пригласил зрителей и телеканалы, напоминает РИА Новости.
Кроме того, Зеленский призвал украинцев вместе подготовить вопросы для него, пишет ТАСС. "Например, когда начнутся посадки, почему "свинарчуки" не за решетками?", - сказал он. "Поэтому, пожалуйста, пишите комментарии - какой вопрос именно ты хочешь задать Порошенко", - добавил он.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе в Киеве.Ранее Порошенко заявил, что ждет Зеленского 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, он также пригласил зрителей и телеканалы, напоминает РИА Новости.
Кроме того, Зеленский призвал украинцев вместе подготовить вопросы для него, пишет ТАСС. "Например, когда начнутся посадки, почему "свинарчуки" не за решетками?", - сказал он. "Поэтому, пожалуйста, пишите комментарии - какой вопрос именно ты хочешь задать Порошенко", - добавил он.