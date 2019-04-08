В мире

сегодня, 14:00

Зеленский принимает вопросы к дебатам через Instagram

194
#Украина #выборы

Кандидат в президенты Украины намерен встретиться с Порошенко 19 апреля.

Актер Владимир Зеленский предложил посетителям своего аккаунта Instagram придумать вопросы для дебатов перед вторым туром президентских выборов, пишет РБК.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе в Киеве.Ранее Порошенко заявил, что ждет Зеленского 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, он также пригласил зрителей и телеканалы, напоминает РИА Новости.

Кроме того, Зеленский призвал украинцев вместе подготовить вопросы для него, пишет ТАСС. "Например, когда начнутся посадки, почему "свинарчуки" не за решетками?", - сказал он. "Поэтому, пожалуйста, пишите комментарии - какой вопрос именно ты хочешь задать Порошенко", - добавил он.
194
#Украина #выборы

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

США вывели свои войска из Ливии из соображений безопасности
США вывели свои войска из Ливии из соображений безопасности

вчера, 17:04

В мире
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

вчера, 17:00

В мире
На Украине двое мужчин ради видео убили человека, избив и сбросив его с моста
На Украине двое мужчин ради видео убили человека, избив и сбросив его с моста

вчера, 16:53

В мире
Польша намерена получить от ФРГ $900 млрд в качестве репараций
Польша намерена получить от ФРГ $900 млрд в качестве репараций

вчера, 08:39

В мире
В глазу женщины обнаружили живых пчёл
#пчела #медицина
В глазу женщины обнаружили живых пчёл

05.04.2019 14:43

В мире
Отправленный в отставку мэр обжалует увольнение в суде
#отставка #Латвия
Отправленный в отставку мэр обжалует увольнение в суде

05.04.2019 14:20

В мире