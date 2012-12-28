Цены на бензин в Липецкой области замедлили свой рост

Однако полной остановки цен на топливо в Липецкой области на прошлой неделе не произошло.

Бензин вновь подорожал на прошлой неделе в Липецкой области — одинаково, на 0,2%, выросла стоимость трех из четырех наблюдаемых видов топлива, кроме дизельного топлива. Неделей ранее цены повысились на 0,3%. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 3 по 9 февраля.Цена на бензин на прошлой неделе выросла в среднем на 0,2% и составила 64,91 рубля за литр (на 2 февраля — 64,78). Подорожали три из четырех наблюдаемых видов топлива — на 0,2% каждый. Так, цена бензина АИ-92 составила 61,76 рубля против 61,61 рубля за литр неделей ранее. Стоимость бензина АИ-95 выросла с 67,04 до 67,17 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 подорожал с 92,04 до 92,23 рубля за литр. Рост цен составил от 13 до 19 копеек. Не изменилась стоимость дизельного топлива — 72,97 рубля за литр.