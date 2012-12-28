Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
35 минут назад
Экс-полицейского из Владимира осудили за обман липчанки
Бывший оперуполномоченный уголовного розыска получил срок за аферу с розыском пропавшего.
Он вышел на связь с женщиной, и через мессенджер договорился с ней о том, что может приостановить поиски сына и убрать данные из базы за деньги. Поверив обещаниям, женщина перевела на его счёт 90 тысяч рублей. Но он обещанного не выполнил, и продолжал поиски ее находившегося в розыске сына.
Когда афера вскрылась, полицейскому предъявили по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).
Суд назначил бывшему полицейскому два года колонии общего режима и запретил в течение двух лет занимать должности, связанные с властными функциями в правоохранительной системе.
