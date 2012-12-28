Экс-полицейского из Владимира осудили за обман липчанки

Бывший оперуполномоченный уголовного розыска получил срок за аферу с розыском пропавшего.

В 2024 году сотрудник владимирского областного УМВД, занимавшийся поиском находившегося в федеральном розыске мужчины, отправился в командировку в Липецк к его матери.Он вышел на связь с женщиной, и через мессенджер договорился с ней о том, что может приостановить поиски сына и убрать данные из базы за деньги. Поверив обещаниям, женщина перевела на его счёт 90 тысяч рублей. Но он обещанного не выполнил, и продолжал поиски ее находившегося в розыске сына.Когда афера вскрылась, полицейскому предъявили по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).Суд назначил бывшему полицейскому два года колонии общего режима и запретил в течение двух лет занимать должности, связанные с властными функциями в правоохранительной системе.