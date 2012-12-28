Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Участвовавших в драке у торгового центра подростков нашли
Происшествия
В Тербунском районе похоронили участника СВО
Общество
Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Происшествия
У липчанки вспыхнула газовая плита — женщина с ожогами в больнице
Происшествия
Два БПЛА сбиты ночью в Липецкой области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть за рулем, задержание вебкам-моделей, и городу нужны 278 новых автобусов
Общество
Дело лжеврачей центров «Путь здоровья» и «Асана» передано в суд
Происшествия
По проспекту Победы вновь течет ручей
Общество
Липчанка фиктивно записала отцами своих детей граждан Афганистана и Индии
Общество
Двое детей сломали позвоночники, катаясь на ватрушках
Общество
Читать все
Коммунальный родник бьет на улице Зои Космодемьянской с 20 января
Общество
Двое детей сломали позвоночники, катаясь на ватрушках
Общество
Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Происшествия
В заснеженном Липецке ремонтируют дороги
Общество
На Советской обокрали караоке
Происшествия
Дело лжеврачей центров «Путь здоровья» и «Асана» передано в суд
Происшествия
В Задонске на берегу Дона появится гигантская почтовая марка
Общество
58-летняя липчанка хотела заработать и лишилась 128 000 рублей
Происшествия
Экс-полицейского из Владимира осудили за обман липчанки
Происшествия
Цены на бензин в Липецкой области замедлили свой рост
Экономика
Читать все
Происшествия
243
35 минут назад
1

Экс-полицейского из Владимира осудили за обман липчанки

Бывший оперуполномоченный уголовного розыска получил срок за аферу с розыском пропавшего.

В 2024 году сотрудник владимирского областного УМВД, занимавшийся поиском находившегося в федеральном розыске мужчины, отправился в командировку в Липецк к его матери.

Он вышел на связь с женщиной, и через мессенджер договорился с ней о том, что может приостановить поиски сына и убрать данные из базы за деньги. Поверив обещаниям, женщина перевела на его счёт 90 тысяч рублей. Но он обещанного не выполнил, и продолжал поиски ее находившегося в розыске сына.

Когда афера вскрылась, полицейскому предъявили по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

Суд назначил бывшему полицейскому два года колонии общего режима и запретил в течение двух лет занимать должности, связанные с властными функциями в правоохранительной системе.
мошенничество
0
0
0
2
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Магомед
27 минут назад
А женщину за дачу взятки по головке погладить?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить