Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет

сегодня, 14:32
Драка семейной пары и троих подростков попала на видео.
Причём судя по видео, зачинщиками потасовки на улице была супружеская пара. А в драке активно участвовали обе стороны конфликта. Двое подростков, cкорее, cначала даже вступились за преследуемого мужчиной третьего товарища, но потом толпой стали избивать мужчину. Досталось и его жене. Но в деталях теперь будут разбираться следователи.
«Между тремя 14-летними и 27-летним липчанином произошел конфликт в одном из помещений торгового центра и получил продолжение на улице. Сотрудниками полиции установлены участники, а также свидетели происшествия. По результатам проверки собранные материалы переданы в следственные органы», — сообщила пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
