Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет

Драка семейной пары и троих подростков попала на видео.

Полицейские завершили проверку по факту конфликта, произошедшего 8 февраля у торгового центра «Москва». Сами разборки — и в туалете, и на улице записали камеры наблюдения.

Причём судя по видео, зачинщиками потасовки на улице была супружеская пара. А в драке активно участвовали обе стороны конфликта. Двое подростков, cкорее, cначала даже вступились за преследуемого мужчиной третьего товарища, но потом толпой стали избивать мужчину. Досталось и его жене. Но в деталях теперь будут разбираться следователи.

«Между тремя 14-летними и 27-летним липчанином произошел конфликт в одном из помещений торгового центра и получил продолжение на улице. Сотрудниками полиции установлены участники, а также свидетели происшествия. По результатам проверки собранные материалы переданы в следственные органы», — сообщила пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанка
8 минут назад
Эта гопота обнаглела в край. Что значит на видео видно кто является зачинщиком? На видео видно, что мужчина заходит в туалет....никого не трогает, а эти "дети" ведут себя как дикие. Скорее всего он им сделал замечание ,а далее это просто беспредел. Особенно удивляет равнодушие людей,которые находились рядом.
Ответить
Липчанин
9 минут назад
По видео видно что зачинщики, малолетки и действуют как всегда как шакалы
Ответить
Тыква
9 минут назад
Окружили, ударят и отбегают... Коршуны
Ответить
гость
10 минут назад
Камеры в туалете, .....законны? А других ТЦ тоже в туалете есть?
Ответить
Добро
28 минут назад
К чему идем с таким обществом!? Каждый за себя!
Ответить
ничего снова
36 минут назад
Об действиях охраны при этом.
Ответить
Житель
26 минут назад
охрана скажет мы за пределами ТРЦ не оказываем охранных услуг, только внутри.
Ответить
Павел
47 минут назад
Это всё, конечно, понятно, но вопрос в другом: почему камеры в туалете ТЦ стоят?!
Ответить
Макс
39 минут назад
Для безопасности. И вашей в том числе. Потому как это уличное "тусэ" могло произойти и в туалете
Ответить
