Происшествия
сегодня, 16:08
Усманцы обнаружили арку эко-тропы спиленной и забили тревогу
В редакцию GOROD48 прислали фото спиленной деревянной арки, от которой в Усманском районе начиналась эко-тропа, проходившая по территории Воронежского биосферного заповедника.
Эко-тропа появилась на территории Усманского бора в 2018 году. Ее благоустраивали силами местной администрации и биосферного заповедника. На ней же несколько лет проводилась гонка «Лыжня России».
Как сообщили GOROD48 в администрации Усманского района, никакого вандализма не произошло. Арку убрали сотрудники заповедника, так как свободные прогулки без сопровождения по заповедникам запрещены. «Лыжню России» усманцы по той же причине будут проводить в другом месте.
В администрации с сожалением отметили, что работники заповедника не прибрали за собой и пообещали этот вопрос решить.
