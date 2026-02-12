Усманцы обнаружили арку эко-тропы спиленной и забили тревогу

В редакцию GOROD48 прислали фото спиленной деревянной арки, от которой в Усманском районе начиналась эко-тропа, проходившая по территории Воронежского биосферного заповедника.

«В маленьком городе Усмани возник «прецедент». Варварски разрушен объект, созданный для людей, спилена арка перед входом на тропу экологическую на опушке Усманского бора», — написали нам из Усмани.Эко-тропа появилась на территории Усманского бора в 2018 году. Ее благоустраивали силами местной администрации и биосферного заповедника. На ней же несколько лет проводилась гонка «Лыжня России».Как сообщили GOROD48 в администрации Усманского района, никакого вандализма не произошло. Арку убрали сотрудники заповедника, так как свободные прогулки без сопровождения по заповедникам запрещены. «Лыжню России» усманцы по той же причине будут проводить в другом месте.В администрации с сожалением отметили, что работники заповедника не прибрали за собой и пообещали этот вопрос решить.