Снега в Липецке — в два раза больше нормы: ждут паводок

В Липецке готовятся к паводку: заместитель главы города Павел Кузнецов провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.По данным пресс-службы мэрии, высота снежного покрова в Липецке сейчас составляет 54 сантиметра, запасы воды в снеге 113 миллиметров — эти показатели в два раза превышают норму, поэтому нужно быть готовыми к развитию чрезвычайной ситуации: в случае потепления существует вероятность резкого подъема уровня воды. А уже в эти выходные обещают плюсовую температуру.«Снега этой зимой выпало много — в два раза больше нормы. А это значит, что когда начнёт таять — вода может подняться быстро и сильно. В зоне риска — частные дома в Правобережном, Советском и Левобережном округах. Усилия всех служб сейчас направлены на минимизацию последствий возможного затопления», — сообщает пресс-служба Управления Го и ЧС Липецка.В Липецке 26 зон возможного подтопления. Среди них улицы 9 января, 20-го Партсъезда, Красная, Энергетическая, Дарвина, Маяковского Шевцовой, Тюленина, Лебедянская, Пугачева, Гусева.На случай паводка мобильные бригады готовы к откачке воды с помощью ассенизаторских машин и проведению механизированных работ. Заготовлены и мешки с песком. Также уже проверили состояние ливнёвок и канав.