Общество
549
сегодня, 15:39
6

Снега в Липецке — в два раза больше нормы: ждут паводок

В зоне риска — улицы 9 января, 20-го Партсъезда, Красная, Энергетическая, Дарвина, Маяковского, Шевцовой, Тюленина, Лебедянская, Пугачева, Гусева.

В Липецке готовятся к паводку: заместитель главы города Павел Кузнецов провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

По данным пресс-службы мэрии, высота снежного покрова в Липецке сейчас составляет 54 сантиметра, запасы воды в снеге 113 миллиметров — эти показатели в два раза превышают норму, поэтому нужно быть готовыми к развитию чрезвычайной ситуации: в случае потепления существует вероятность резкого подъема уровня воды. А уже в эти выходные обещают плюсовую температуру.

«Снега этой зимой выпало много — в два раза больше нормы. А это значит, что когда начнёт таять — вода может подняться быстро и сильно. В зоне риска — частные дома в Правобережном, Советском и Левобережном округах. Усилия всех служб сейчас направлены на минимизацию последствий возможного затопления», — сообщает пресс-служба Управления Го и ЧС Липецка.

В Липецке 26 зон возможного подтопления. Среди них улицы 9 января, 20-го Партсъезда, Красная, Энергетическая, Дарвина, Маяковского Шевцовой, Тюленина, Лебедянская, Пугачева, Гусева.

IMG_8865.jpeg

На случай паводка мобильные бригады готовы к откачке воды с помощью ассенизаторских машин и проведению механизированных работ. Заготовлены и мешки с песком. Также уже проверили состояние ливнёвок и канав.
паводок
половодье
0
0
0
4
7

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Все
25 минут назад
Уйдет в землю и не такие снегопады были,тем более,что осень была без дождей.
Ответить
Ну
59 минут назад
Паводок паводком, весна не за горами и пригорками.
Ответить
Бабушка Ненила
сегодня, 16:14
Заготовлены и мешки с песком. Вопрос: где, когда и сколько заготовили? Бред какой-то...
Ответить
Дед
сегодня, 16:12
Смотря какая весна будет ,если дружная то да , а если холодная то не будет ничего ,тем более воды в реке мало
Ответить
Садовод
сегодня, 16:12
запасы воды в снеге 113 миллиметров — это что? Может я чего-то не понимаю?
Ответить
Я
сегодня, 15:57
Так снег вроде бы вывезли, или ещё не весь?
Ответить
