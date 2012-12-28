Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
сегодня, 15:39
Снега в Липецке — в два раза больше нормы: ждут паводок
В зоне риска — улицы 9 января, 20-го Партсъезда, Красная, Энергетическая, Дарвина, Маяковского, Шевцовой, Тюленина, Лебедянская, Пугачева, Гусева.
По данным пресс-службы мэрии, высота снежного покрова в Липецке сейчас составляет 54 сантиметра, запасы воды в снеге 113 миллиметров — эти показатели в два раза превышают норму, поэтому нужно быть готовыми к развитию чрезвычайной ситуации: в случае потепления существует вероятность резкого подъема уровня воды. А уже в эти выходные обещают плюсовую температуру.
«Снега этой зимой выпало много — в два раза больше нормы. А это значит, что когда начнёт таять — вода может подняться быстро и сильно. В зоне риска — частные дома в Правобережном, Советском и Левобережном округах. Усилия всех служб сейчас направлены на минимизацию последствий возможного затопления», — сообщает пресс-служба Управления Го и ЧС Липецка.
В Липецке 26 зон возможного подтопления. Среди них улицы 9 января, 20-го Партсъезда, Красная, Энергетическая, Дарвина, Маяковского Шевцовой, Тюленина, Лебедянская, Пугачева, Гусева.
На случай паводка мобильные бригады готовы к откачке воды с помощью ассенизаторских машин и проведению механизированных работ. Заготовлены и мешки с песком. Также уже проверили состояние ливнёвок и канав.
