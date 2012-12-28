Все новости
Общество
844
сегодня, 08:01
7

Липчанка фиктивно записала отцами своих детей граждан Афганистана и Индии

И мужчины получили вид на жительство.

В Липецке перед судом предстанут 39-летний москвич — организатор незаконной миграции через оформление фиктивного отцовства и его сообщница – 27-летняя липчанка, которая записывала иностранцев отцами своих детей.

«По данным следствия, еще в декабре 2021 года к липчанке обратился её знакомый с просьбой за деньги помочь иностранцам получить статус в России. Она согласилась и подала документы в ЗАГС, чтобы установить отцовство граждан Афганистана и Индии над её несовершеннолетними детьми. После оформления необходимых документов в 2023 году иностранцы фиктивно получили вид на жительство», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

За эту услугу москвич получил от знакомых 120 тысяч рублей. Со слов липчанки, она от участия в криминальной схеме прибыли так и не получила, а её знакомый вскоре перестал выходить на связь.

Действия сообщников квалифицированы по пункту «а» части второй статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции, совершённая группой лиц по предварительному сговору», санкции которой — до десяти лишения свободы.
миграция
Тыква
33 минуты назад
А это законно? И может ли такому фиктивному папаше взбрести в голову увезти ребенка с собой на родину? Ну так для коллекции...
Ну
44 минуты назад
Это ещё не полет. К меня родственница от одних беременела, другим предъявляла, и ведь никто не догадался генетическую экспертизу сделать.
Интересно
47 минут назад
Алименты "папаши" детям платят или как?
Василий
сегодня, 08:34
Теперь пусть алименты платят, раз отцами стали.
Глянь
сегодня, 08:29
Что ни москвич то проблема
Так это ж
48 минут назад
Бывшие липчане.
Сселки
сегодня, 08:23
Продажная любовь.
