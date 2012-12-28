Липчанка фиктивно записала отцами своих детей граждан Афганистана и Индии

И мужчины получили вид на жительство.

В Липецке перед судом предстанут 39-летний москвич — организатор незаконной миграции через оформление фиктивного отцовства и его сообщница – 27-летняя липчанка, которая записывала иностранцев отцами своих детей.«По данным следствия, еще в декабре 2021 года к липчанке обратился её знакомый с просьбой за деньги помочь иностранцам получить статус в России. Она согласилась и подала документы в ЗАГС, чтобы установить отцовство граждан Афганистана и Индии над её несовершеннолетними детьми. После оформления необходимых документов в 2023 году иностранцы фиктивно получили вид на жительство», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.За эту услугу москвич получил от знакомых 120 тысяч рублей. Со слов липчанки, она от участия в криминальной схеме прибыли так и не получила, а её знакомый вскоре перестал выходить на связь.Действия сообщников квалифицированы по пункту «а» части второй статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции, совершённая группой лиц по предварительному сговору», санкции которой — до десяти лишения свободы.