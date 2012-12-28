Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
сегодня, 15:45
Жители «Звездного» провели еще одну ночь без тепла
Виновных определяет мэрия.
«У нас по улице В. Музыки, 6 вторые сутки нет отопления! Дома холод, у меня двое совсем маленьких детей! Спим в одежде. Весь дом пишет жалобы, делаем заявки, но так ничего и не поменялось. Помогите!» — обратилась в редакцию жительница «Звездного».
Комментарии с подобным содержанием оставили и под нашей новостью о перезапуске котельной:
«Вчера вечером тепло в дома так и не пришло, поэтому две ночи без отопления. Посмотрим, прибудет ли сегодня тепло в подъезды и квартиры. Всем повезло, что сейчас нету морозов...».
«Вторая ночь без отопления, зачем вы вводите людей в заблуждение, что все включили?..».
«Что вы врёте, «Энергоконсалт» и УК переводят стрелки друг на друга, уже вторая ночь без отопления, просто безобразие...».
Мы обратились в мэрию, и там согласились, что кто-то врет. То ли «Энергоконсалт», то ли управляющая компания «Авангард».
По данным городского департамента ЖКХ, вторые сутки без тепла провели жители четырех многоэтажек. Причина — слив теплоносителя из внутридомовых сетей после остановки котельной. Запустить ее быстро невозможно — в котельной нет резервных накопительных баков с кипятком. Сейчас, по данным вице-мэра Липецка Павла Кузнецова, ведется комплексная проверка котельной и запитанных от нее домов. К концу дня станет ясно, останутся ли какие-то дома в «Звездном» без тепла еще на одну ночь.
