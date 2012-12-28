Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Участвовавших в драке у торгового центра подростков нашли
Происшествия
Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Происшествия
В Тербунском районе похоронили участника СВО
Общество
Два БПЛА сбиты ночью в Липецкой области
Происшествия
Двое детей сломали позвоночники, катаясь на ватрушках
Общество
Дело лжеврачей центров «Путь здоровья» и «Асана» передано в суд
Происшествия
Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть за рулем, задержание вебкам-моделей, и городу нужны 278 новых автобусов
Общество
Липчанка фиктивно записала отцами своих детей граждан Афганистана и Индии
Общество
Циклон принесет в Липецкую область потепление
Погода в Липецке
Читать все
Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Происшествия
Снега в Липецке — в два раза больше нормы: ждут паводок
Общество
Жители «Звездного» провели еще одну ночь без тепла
Общество
Теща против зятя: иск УК «Елецкий микрорайон» к «РВК-Липецк» может рассорить семью
Общество
Усманцы обнаружили арку эко-тропы спиленной и забили тревогу
Происшествия
«Не сливайте воду из системы отопления»: версия отсутствия тепла в «Звездном»
Общество
Цены на бензин в Липецкой области замедлили свой рост
Экономика
Экс-полицейского из Владимира осудили за обман липчанки
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Потепление заменит в Липецкой области снег на дождь
Погода в Липецке
Читать все
Общество
657
сегодня, 15:45
5

Жители «Звездного» провели еще одну ночь без тепла

Виновных определяет мэрия.

Ночь с 10 на 11 февраля жители микрорайона «Звездный» провели без отопления. В департаменте ЖКХ отсутствие тепла объяснили остановкой котельной компании «Энергоконсалт», дочки застройщика микрорайона, компании ДСК. Вчера GOROD48 заверили, что котельную перезапустили и тепло постепенно приходит в многоэтажки. Но это оказалось не так.

«У нас по улице В. Музыки, 6 вторые сутки нет отопления! Дома холод, у меня двое совсем маленьких детей! Спим в одежде. Весь дом пишет жалобы, делаем заявки, но так ничего и не поменялось. Помогите!» — обратилась в редакцию жительница «Звездного».

Комментарии с подобным содержанием оставили и под нашей новостью о перезапуске котельной:

«Вчера вечером тепло в дома так и не пришло, поэтому две ночи без отопления. Посмотрим, прибудет ли сегодня тепло в подъезды и квартиры. Всем повезло, что сейчас нету морозов...».

«Вторая ночь без отопления, зачем вы вводите людей в заблуждение, что все включили?..».

«Что вы врёте, «Энергоконсалт» и УК переводят стрелки друг на друга, уже вторая ночь без отопления, просто безобразие...».

Мы обратились в мэрию, и там согласились, что кто-то врет. То ли «Энергоконсалт», то ли управляющая компания «Авангард».

По данным городского департамента ЖКХ, вторые сутки без тепла провели жители четырех многоэтажек. Причина — слив теплоносителя из внутридомовых сетей после остановки котельной. Запустить ее быстро невозможно — в котельной нет резервных накопительных баков с кипятком. Сейчас, по данным вице-мэра Липецка Павла Кузнецова, ведется комплексная проверка котельной и запитанных от нее домов. К концу дня станет ясно, останутся ли какие-то дома в «Звездном» без тепла еще на одну ночь.
отопление
0
3
3
0
5

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
52 минуты назад
Микрорайны Взлетный, Звездный становятся в Липецке синонимами коммунальных проблем всего города, очень обидно, новые дома, а столько проблем.
Ответить
Однако
сегодня, 16:13
А вы больше квартир берите в ипотеки они же бизнес класса)
Ответить
Гость
сегодня, 16:04
Микрорайны Взлетный, Звездный становятся в Липецке синонимами коммунальных проблем всего города, очень обидно, новые дома, а столько проблем.
Ответить
Александр Н.
сегодня, 16:04
Полный бардак и безответственность.
Ответить
Сселки
сегодня, 16:03
Потерпите до весны.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить