В заснеженном Липецке ремонтируют дороги

Дорожники поясняют — все по технологии.

Сегодня на улице Первомайской латают дорожное покрытие. Такие работы в заснеженном городе удивили липчан.«Только в России так делают. В дырке этой лежит лед, а они латают ее», — прокомментировала свое видео с Первомайской читательница GOROD48.На дороге для безопасности движения устраняют аварийные дефекты, сообщили GOROD48 в мэрии.«Особенность состава, с которым работают дорожники, в повышенном содержании битума и увеличенной температуре — свыше 200 градусов. Такие свойства смеси позволяют использовать ее в небольшие морозы и укладывать на влажное покрытие. Застывает латка достаточно быстро —проезжать по отремонтированному участку можно примерно через полчаса», — пояснили технологию работ администрации города.