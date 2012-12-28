Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Общество
8 минут назад
В заснеженном Липецке ремонтируют дороги
Дорожники поясняют — все по технологии.
«Только в России так делают. В дырке этой лежит лед, а они латают ее», — прокомментировала свое видео с Первомайской читательница GOROD48.
На дороге для безопасности движения устраняют аварийные дефекты, сообщили GOROD48 в мэрии.
«Особенность состава, с которым работают дорожники, в повышенном содержании битума и увеличенной температуре — свыше 200 градусов. Такие свойства смеси позволяют использовать ее в небольшие морозы и укладывать на влажное покрытие. Застывает латка достаточно быстро —проезжать по отремонтированному участку можно примерно через полчаса», — пояснили технологию работ администрации города.
