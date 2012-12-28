Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Липецкая вечЁрка: смерть за рулем, задержание вебкам-моделей, и городу нужны 278 новых автобусов
Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Происшествия
296
сегодня, 14:17
3
58-летняя липчанка хотела заработать и лишилась 128 000 рублей
За сутки зарегистрирован один случай мошенничества.
Женщину водили за нос больше месяца: с 28 декабря по 4 февраля она общалась с неизвестными по вопросам трудоустройства.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, все началось с того, что женщина увидела рекламу дополнительного заработка: в объявлении говорилось о том, что нужно перепечатывать тексты и куда-то их вставлять.
Когда липчанка позвонила по указанному номеру, ей сообщили: эта вакансия сейчас занята, но есть другая более выгодная — зарабатывать на бирже. Нужно было переводить деньги, которые потом должны были вернуться с дивидендами.
Женщина сделала четыре перевода, но вывести заработок не смогла. Работодатель предложил привести кого-то ещё в проект, кто поможет вывести средства. И тут женщина поняла, что её обманывают.
В результате липчанка перевела мошенникам 128 000 рублей.
0
0
2
0
2
Комментарии (3)