58-летняя липчанка хотела заработать и лишилась 128 000 рублей

За сутки зарегистрирован один случай мошенничества.

11 февраля в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 58-летняя липчанка.Женщину водили за нос больше месяца: с 28 декабря по 4 февраля она общалась с неизвестными по вопросам трудоустройства.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, все началось с того, что женщина увидела рекламу дополнительного заработка: в объявлении говорилось о том, что нужно перепечатывать тексты и куда-то их вставлять.Когда липчанка позвонила по указанному номеру, ей сообщили: эта вакансия сейчас занята, но есть другая более выгодная — зарабатывать на бирже. Нужно было переводить деньги, которые потом должны были вернуться с дивидендами.Женщина сделала четыре перевода, но вывести заработок не смогла. Работодатель предложил привести кого-то ещё в проект, кто поможет вывести средства. И тут женщина поняла, что её обманывают.В результате липчанка перевела мошенникам 128 000 рублей.