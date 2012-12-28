Двое детей сломали позвоночники, катаясь на ватрушках

Всего с начала недели при спусках с горок 19 детей получили травмы и ушибы.

За последние пять дней в травмпункт областной детской больницы обратились около 400 детей с различными травмами. 19 из них получили ушибы и переломы во время катания с горок.По словам заведующей травмпунктом областной детской больницы Татьяны Моисеевой, почти все эти ребята катались на ватрушках и многие — в сопровождении родителей.Татьяна Моисеева считает, что ватрушки, по сравнению с санками или лыжами, абсолютно неуправляемы. Поэтому получить тяжелую травму при спуске с горки на них — легче легкого. Два пациента травмпункта — девятилетняя девочка и 12-летний мальчик — получили компрессионные переломы позвоночника. Они госпитализированы сразу же — при поставке диагнозов. Также попали на больничные койки несколько подростков с переломами рук и ног. В стационаре оставили и тех детей, которые жаловались на рвоту и головные боли — они при катаниях с горок получили закрытые черепно-мозговые травмы.— В отличие от бесснежной прошлой зимы эта стала для нас испытанием. В январе у нас не было пустых коек в травматологическом отделении больницы. Но мы всех выходили и вылечили, — сказала Татьяна Моисеева.