Елецкий защитник забил липецкому вратарю – дело было в ФНЛ (ФОТО, ВИДЕО)

Во втором по важности дивизионе России – Футбольной Национальной Лиге (ФНЛ) состоялся самый «липецкий» матч.

Курский «Авангард» на своем поле обыграл саранскую «Мордовию» - 2:0, а на поле вышли сразу четверо воспитанников футбольных школ липецкой области и бывших игроков «Металлурга» - по два в составах каждой из команд.

Одним из героев матча стал 26-летний центральный защитник хозяев ельчанин Кирилл Гоцук, вышедший на поле с капитанской повязкой. Он не только цементировал оборону, но и на 65-й минуте забил, пожалуй, самый важный гол в матче. После подачи углового высокий (195 см) футболист головой переправил мяч в сетку ворот «Мордовии», которые защищал липецкий голкипер Александр Кобзев.

Кобзев тоже был на виду в этом матче, совершив несколько спасений – во многом благодаря ему, интрига в матче не умирала до последних минут. Забить Александру пытался и его земляк – 24-летний форвард «Авангарда» уроженец Липецка Артем Федчук, но вратарь справился с ударом в упор.







Лишь на последней минуте хозяева еще раз сумели «пробить» липчанина: гол дальним ударом забил хавбек курян Виталий Федотов.

Кроме названных во встрече в составе «Мордовии» все 90 минут отыграл уроженец Ефремова Тульской области Денис Поярков, завершавший свое футбольное образование в ДЮСШ «Металлурга».







За исключением Федчука, уехавшего из родного Липецка в юном возрасте, остальные трое – Гоцук, Кобзев и Поярков успели провести немало матчей за липецкий «Металлург». Кобзев в составе «сталеваров» даже становился лучшим игроком группы «Центр» в 2015/16, хотя вратарям редко отдают такие призы. Но затем все пошли на повышение в другие клубы, потому что в Липецке команды уровня ФНЛ нет.

«Авангарда» одержал первую победу в весенней части сезона (до этого – 2 ничьи и 2 поражения) и поднялся на 5-ю строчку, отставая всего на два очка от зоны переходных матчей и имея одну игру в запасе. Курян поздравил с победой присутствовавший на матче врио губернатора Роман Старовойт, обещающий клубу дальнейшую поддержку.



В центральном матче минувшего тура ФНЛ в Томске встречались лидеры – местная «Томь» и «Тамбов». Тамбовчане открыли счет на 77-й минуте после удара экс-спартаковца Владимира Обухова, но за три минуты до концы основного времени «Томь» ушла от поражения, благодаря голу Алексея Гасилина – 1:1.

Липецкий защитник тамбовчан Алексей Рыбин провел весь матч «от звонка до звонка», а после игры дал интервью «Матч-ТВ», в котором посетовал, что обидно пропускать на последних минутах, но признал, что ничья стала справедливым исходом.

Хороших футболистов в Липецкой области в последние годы воспитали немало, но, увы, они вынуждены покидать «Металлург», как только возникает более интересное спортивное предложение.







Использованы фото Андрея Блощаненко/vk.com/avangard_1958

